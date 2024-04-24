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不滿同事打小報告...越南失聯移工拿刀刺他胸 二審認殺人重判
越南籍黃姓男子在去年間於梧棲區一處工地工作，因不滿印尼籍同事向主管打小報告，黃持折疊刀刺同事左胸兩刀，黃主動向移民署專勤隊辦理自行到案，欲出境逃逸，但適逢假日，黃被檢警拘提到案，被依殺人未遂罪嫌移送，一審認定是傷害，判刑1年8月，檢方上訴後，二審認定此案涉犯殺人未遂罪，改判5年10月徒刑，可上訴。
判決指出，越南籍黃姓男子在去年8月間，在梧棲區八德路一段的工地工作，與印尼籍蘇姓工人是同事，因蘇認為黃是新人，剛到工地兩天，卻沒有依他指示，將電線剪成一長一短，還在工地偷懶，蘇向主管通報，不想與黃同組工作，黃不滿蘇打小報告，因此找蘇理論。
雙方理論時，蘇先抓黃衣領，又推黃一把，黃不滿從隨身包包拿出折疊刀，朝蘇攻擊，刺中蘇左胸兩刀，傷口有2公分寬，造成蘇有穿刺傷併左側血胸及心包膜積血等傷勢。
黃犯案後，趕緊跑到移民署苗栗縣專勤隊，自行通報是失聯移工，欲利用出入國移民法，辦理出境手續，不過因適逢假日，黃在未潛逃出境前，即被檢警拘提到案，依殺人未遂罪法辦。
一審認定，黃與蘇沒有深仇大恨，因一時口角衝突，黃是被蘇拉衣領、推擠，才拿刀刺傷蘇左胸靠近腋下處，後來因遭蘇持水管攻擊，才繼續持刀攻擊蘇，但攻擊部位都不是要害，因此認定無殺人犯意，改依傷害罪，判刑1年8月。
檢方不服上訴台中高分院，今天審結宣判，合議庭認為，此案黃是持刀攻擊蘇的胸部，刺中兩刀，而心臟是人體重要器官，黃應可預見持刀刺殺該部位，有致命可能性，有殺人不確定故意，因此撤銷原判決，改依殺人未遂罪，判刑5年10月，可上訴。
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