不滿同事打小報告...越南失聯移工拿刀刺他胸 二審認殺人重判

越南籍黃姓男子在去年間於梧棲區一處工地工作，因不滿印尼籍同事向主管打小報告，黃持折疊刀刺同事左胸兩刀，黃主動向移民署專勤隊辦理自行到案，欲出境逃逸，但適逢假日，黃被檢警拘提到案，被依殺人未遂罪嫌移送，一審認定是傷害，判刑1年8月，檢方上訴後，二審認定此案涉犯殺人未遂罪，改判5年10月徒刑，可上訴。

判決指出，越南籍黃姓男子在去年8月間，在梧棲區八德路一段的工地工作，與印尼籍蘇姓工人是同事，因蘇認為黃是新人，剛到工地兩天，卻沒有依他指示，將電線剪成一長一短，還在工地偷懶，蘇向主管通報，不想與黃同組工作，黃不滿蘇打小報告，因此找蘇理論。

雙方理論時，蘇先抓黃衣領，又推黃一把，黃不滿從隨身包包拿出折疊刀，朝蘇攻擊，刺中蘇左胸兩刀，傷口有2公分寬，造成蘇有穿刺傷併左側血胸及心包膜積血等傷勢。

黃犯案後，趕緊跑到移民署苗栗縣專勤隊，自行通報是失聯移工，欲利用出入國移民法，辦理出境手續，不過因適逢假日，黃在未潛逃出境前，即被檢警拘提到案，依殺人未遂罪法辦。

一審認定，黃與蘇沒有深仇大恨，因一時口角衝突，黃是被蘇拉衣領、推擠，才拿刀刺傷蘇左胸靠近腋下處，後來因遭蘇持水管攻擊，才繼續持刀攻擊蘇，但攻擊部位都不是要害，因此認定無殺人犯意，改依傷害罪，判刑1年8月。