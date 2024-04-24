賭鬼欠債嗆要吃免錢飯 衝北投珠寶銀樓壓制老闆搶8百萬金飾

37歲沈姓男子欠賭債缺錢，和母親吵架曾嗆「我乾脆去吃免錢飯」，今年2月間，沈男涉衝進台北市北投區中和街某珠寶銀樓銀樓櫃檯，壓制老闆後，搶走151條金飾，價值約8百萬元，警方漏夜追查，在國道一北上嘉義段截捕沈男。士林地檢署偵結，今依強盜罪嫌起訴，尚未銷贓的147條金飾已發還被害人。

起訴指出，沈男作案前2天到銀樓勘查，發現銀樓老闆73歲闕姓婦人，將金飾用紅布袋裝在櫃台下方、現金放在櫃台後方抽屜，今年2月29日下午2時許至銀樓，確認店內僅有闕婦一人後入內，佯稱「拿幾天前預訂的金飾」衝進櫃檯徒手摀住闕婦嘴巴，又掐住闕婦頸部，把闕婦整個人壓在地上，導致闕婦頸肩、右髖、右膝受傷；沈男以強暴方式使闕婦不敢反抗，在櫃台搜刮財物，闕婦趁機按下櫃台蜂鳴器，闕婦的看護聽聞查看，趕緊攙扶闕婦逃到店外，沈男搶走櫃台下方木櫃內金飾151條，及抽屜現金7萬6600元，隨即從後門逃逸。

警方專案小組追查，沈男犯後從後門逃入暗巷，攔乘計程車到大同延平北路，向不知情銀樓銷贓3條金飾，又到大直美麗華百貨購買衣服、男用名牌包等變裝，再到台北車站轉乘高鐵南下。警方鎖定沈男行蹤，請求國道警察局協助攔截圍捕，凌晨在3月1日凌晨1時40分在國道一號嘉義段截獲沈男。

據悉，沈男先前曾涉竊盜、妨害自由案，離婚後與母親居住北投區，平時以外送員為業；案發後，沈母證實母子2人曾爭吵，沈男因在外欠債無力償還，曾說「不然我乾脆去吃免錢飯」，不料真的跑去搶銀樓。沈男落網坦言，在外欠下大筆賭債，又與母親爭吵，心情不佳，所以行搶「賭一把」。