護理師上傳病患隱私照 北檢諭令10萬元交保
台北慈濟醫院黃姓男護理師在網路發文、上傳照片，指有醫院護理師在手術室拍攝病患麻醉後隱私照，黃男被警方依妨害秘密等罪送辦。北檢傳喚黃男到案說明，昨天諭令10萬元交保。
一名護理師昨天於批踢踢實業坊（PTT）八卦版以「台北慈濟醫院護理師偷拍病人私密照」為題發文，並上傳多張病患開刀手術遭偷拍的隱私照片。
此名護理師發文指出，他在台北慈濟開刀房上班半年多，看到許多作嘔事情，有護理師會圍觀、拍攝麻醉後病人生殖器，還會觸碰病人身體；孩童也被偷拍。在離開醫院前要說出這些事情，揭發手術室發生沒有醫德的事情。
台北慈濟醫院提出刑事告訴，警方把發文護理師帶回派出所詢問。據悉，發文護理師為任職慈濟醫院的黃姓男子，否認偷拍照片，也未交代照片來源，辯稱於醫院內部群組看到，不清楚是誰上傳照片，看不慣偷拍行為，才發文揭露。
警方昨天依刑法無故洩漏職務上秘密、散布猥褻照片、妨害秘密、妨害性隱私等罪把黃男送辦，並查扣黃男手機、筆電，持續追查照片拍攝者身分、時間、地點。
為保全證據，釐清案情，台北地檢署昨天約談黃男到案說明，檢察官訊後，諭令黃男以新台幣10萬元交保。
台北慈濟醫院昨天發布聲明指出，本院恪守病人權利與隱私，發文提及相關醫療處置均非事實，本院手術室明文嚴禁非醫療用途的拍照行為，已啟動調查，追查照片來源與拍攝動機，正在確認照片是否在本院拍攝。另外，已立即停止此名人員的相關資訊查閱權限，並報請警方協助調查，醫院將配合後續辦理。
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