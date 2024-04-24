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高雄保健食品廠側溝流血紅水 環保局：廢水排放最高可罰300萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

高雄市環保局去年至今裁處63家次業者非法排放廢水，近日續針對鳳山溪水加強稽查，發現鳳山區鳳仁路巷弄內側溝有一片血紅色廢水，循線向上游溯源，查獲一家膠囊保健食品工廠未妥善收集處理製程廢水就排出，依水汙法第30條規定告發，最高可裁處300萬。

高市環保局人員在鳳山溪上游流域巡查時，發現於鳳仁路一處巷弄側溝有血紅色廢水，溯源查到涉案工廠，是專製葉黃素、魚油、B群等膠囊保健食品的製造廠，廠內僅設置一座截油槽，但設備處理效能不佳，以致產生血紅色廢水排出廠外，經查已汙染鳳山溪支流坔埔排水。

環保局表示，鳳山溪上游稽查專案自2023年至今已累計稽查317家次沿岸事業，裁處63家次業者非法排放廢水，其中以食品業者48家次為大中，其餘尚有零星洗衣業、皮革業、化工業、金屬表面處理業、金屬基本工業、消防業者、水泥業及營建工地未妥適處理廢汙水，有62家依水汙法告發，1家依空汙法告發，總裁處金額達495.2萬元。

環保局指會持續執行鳳山溪早鳥夜鷹稽查計畫，籲業者自重，民眾若發現偷排汙染行為，可向公害陳情專線或1999檢舉。

高市發現鳳山區鳳仁路巷弄內側溝一片血紅，循線向上游溯源，查獲一家膠囊保健食品工廠未妥善收集處理製程廢水就排出。記者王昭月／翻攝
高市發現鳳山區鳳仁路巷弄內側溝一片血紅，循線向上游溯源，查獲一家膠囊保健食品工廠未妥善收集處理製程廢水就排出。記者王昭月／翻攝
涉嫌排放廢水的工廠，專製葉黃素、魚油、B群等膠囊保健食。記者王昭月／翻攝
涉嫌排放廢水的工廠，專製葉黃素、魚油、B群等膠囊保健食。記者王昭月／翻攝

保健食品 環保局 葉黃素

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