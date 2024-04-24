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漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

台通光董座李慶煌兒李嘉豪涉內線交易 遭檢方聲押

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

台智光母公司台通光電董事長李慶煌兒子兼特助李嘉豪，被控今年3月在公司宣布買回庫藏股前，將重大訊息通報親友事先買股，不法獲利上億元，涉及內線交易；台北地檢署昨天搜索約談李氏父子共9人到案，檢方凌晨依違反證交法聲押李嘉豪，李慶煌訊後請回。

同案被告黃明慧350萬交保、謝姓婦人300萬交保、李姓婦人200萬交保、石姓男子50萬交保。李慶煌被移送北檢複訊時時，揮揮手強調自己沒有內線交易，果然檢察官偵訊沒多久就讓他請回。

台北市議員陳重文被控利用質詢機會，替承標警用監視器CCTV的業者護航，藉此追加預算，從中收賄；北檢今年3月搜索約談陳重文與李慶煌共14人到案，檢方聲押陳重文獲准，李慶煌350萬交保。

調查發現，台通光為配合台北市政府推動「光纖到府」專案，2012年成立台灣智慧光網公司，與市府簽訂為期25年合約，並在台北市鋪設光纖網路，與市府各局處簽訂服務子約，台通董事長以法人大股東的身分，成為台智光董事長。

台通光今年3月8日公告，為維護股東權益，將從集中交易市場買回庫藏股，預定從3月11日到5月10日，買回500萬股，價格預定26到35元間，買回總金額上限11.3億元。此項利多公告後股價一度飆漲33元，李嘉豪等人涉及事先低價進場買股，待股價攀升再從中賺取價差。

台通光電董事長李慶煌兒子李嘉豪涉內線遭聲押。記者張宏業／攝影
台通光電董事長李慶煌兒子李嘉豪涉內線遭聲押。記者張宏業／攝影

台通光電董事長李慶煌訊後請回。記者張宏業／攝影
台通光電董事長李慶煌訊後請回。記者張宏業／攝影
女子黃明慧涉內線交易350萬交保。記者張宏業／攝影
女子黃明慧涉內線交易350萬交保。記者張宏業／攝影
謝姓婦人涉內線交易300萬交保。記者張宏業／攝影
謝姓婦人涉內線交易300萬交保。記者張宏業／攝影
李姓婦人涉內線交易200萬交保。記者張宏業／攝影
李姓婦人涉內線交易200萬交保。記者張宏業／攝影
石姓男子涉內線交易50萬交保。記者張宏業／攝影
石姓男子涉內線交易50萬交保。記者張宏業／攝影

內線交易 台智光 檢察官 監視器 陳重文

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