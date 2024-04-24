教育部認證「資深優良教師」遭嘉義某大學解聘 更審判決曝

2018年林姓女助理教授由嘉義某國立大學推薦為「資深優良教師」，陳報至教育部審核通過，卻因8年內未通過教師升等，且該校認為林「教學分擔不足」及「服務貢獻欠缺」予以解聘，林不服，提起行政訴訟，去年上訴至最高行政法院判決發回，近日，高雄高等行政法院更一審判決出爐，林女勝訴。

判決指出，林自2008年2月起，受聘為嘉義某國立大學系所的助理教授，因期刊論文數量不足，未能升等為副教授，違反8年內限期升等的聘約約定；對此，林主張，因系教評會僅形式審查「送審著作所載數量」，未詳細審閱升等資料，以致低估研究表現及實力，並非違約情節重大。

此外，該系所先後3位系主任一致認為，林對系上行政活動缺乏參與，且10年內僅指導2名研究生，相較同系其他教師指導23至53人不等，顯有落差；另，8年內近693場學位論文口試，林僅參與3場，其餘教師分別有41至86場不等，相較之下，欠缺服務貢獻，致使該校認為，林有違聘約中參與行政工作及推動學術研究義務行為約定。

不過，經高高行法院調查，林雖在分擔教學及服務貢獻上履約不夠積極，但該校並未說明有何造成學術研究遲滯，或系所校務行政上有何執行困難，尚無法具體化說明，林違反聘約有何情節重大狀況；再者，若林違約情節重大，豈能通過該校每三年一度教師評鑑，並於2018年被推薦為「資深優良教師」，並陳報至教育部通過審核。

高高行審酌，申請升等與不予續聘為不同程序，但該校認為林未能完成升等，即表徵林研究量能不足情節重大，對此法院見解與該校並不相同，合議庭認為，該校各級教評會對林決議有判斷瑕疵，雖林有違聘約，但未達「情節重大」程度，做出不予續聘決議自非合法，認林與該校間的聘約，仍屬存在。