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誰開價2億美元喬副手？ 柯文哲赴北檢：領證人費貼補家用
去年總統大選期間，民眾黨時任總統候選人柯文哲自曝，有人開價二億美金請他當副總統參選人，具民眾黨籍的團購電商網紅「四八六先生」陳延昶認為，柯文哲應出面說明開價者身分，具狀告發開價者涉犯總統副總統選舉罷免法。台北地檢署昨天以證人身分傳喚柯文哲到庭說明。
柯文哲去年大選前透露，有人開價二億美元盼他當總統副手，過程中有「余姓商人」、「季將軍」和「魏先生」接觸，強調開價者不是鴻海創辦人郭台銘。
時任柯辦發言人、現任民眾黨立法院黨團主任陳智菡當時表示，該消息源自國民黨，已掌握證據，必要時不排除公布身分。
陳延昶當時認為，身為民眾黨員，他有義務督促柯文哲說明開價者身分。
檢方日前先以證人身分傳喚陳智菡，昨天上午再以證人身分傳喚柯文哲到庭作證。庭訊維持約半小時，柯文哲於上午十時初結束庭訊、領取證人旅費五三○元，面對大批守候媒體未正面回應相關提問，僅說道「還可以貼補家用」。
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