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利誘軍人當共諜 台商父子各判8年

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

台南高分院認黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪，各處8年，各已繳回犯罪所得新45萬6000元、126萬元沒收。聯合報系資料照
台南高分院認黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪，各處8年，各已繳回犯罪所得新45萬6000元、126萬元沒收。聯合報系資料照
台商黃龍瀧、黃聖峪父子二○一五年間被大陸台灣事務辦公室官員吸收，利誘兒子昔日同窗、球友，時任空軍士官蘇冠穎、葉鑫亮蒐集漢光演習等機密，犯行近五年，四人獲不法利益約二百萬元。四人認罪且繳回不法所得，台南高分院依國家安全法及貪汙罪，分判六至八年不等徒刑。可上訴。

檢方起訴，黃姓父子二○一五年四月前往福建廈門經商，結識福建台辦鍾姓官員，二○一九年間又結識廣東廣州台辦張姓官員，鍾、張利誘父子協助在台收集秘密文書，及吸收我國現役軍人發展組織。

黃姓父子從二○一七年三月至二○二一年八月，先後吸收昔日球隊隊友或國中同學的蘇、葉等人，利誘他們提供營區設施、漢光演習相關資料及照片。葉自二○一九年至二○二○年間將取得相關軍事機密資料交給黃父，收取賄款十萬元。蘇在二○二一年九月至十月間，將取得相關軍事機密資料帶回住處，通知黃子前來拍照，收受賄款廿一萬元。黃姓父子則分獲四十五萬六千元、一二六萬元。

台南高分院指出，黃姓父子犯國家機密保護法、國家安全法及貪汙罪，從重論以「為大陸地區軍事機關發展組織罪」，葉、蘇二人犯貪汙罪及陸海空軍刑法等罪，從重論以收受賄賂罪。四人自白犯行且均繳回犯罪所得，減輕其刑。

黃姓父子共同犯國家安全法中為大陸地區發展組織罪各處八年；蘇犯公務員違背職務收賄罪處七年，褫奪公權五年；葉犯公務員違背職務收賄罪處六年，褫奪公權五年，四人繳回犯罪所得均沒收。

共諜 收賄 漢光演習 貪汙 賄款

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