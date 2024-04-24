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替陸發展組織？陸配面臨7年徒刑

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，昨被依違反國安法起訴，移審後高雄高分院裁定15萬元交保。記者張議晨／攝影
台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，昨被依違反國安法起訴，移審後高雄高分院裁定15萬元交保。記者張議晨／攝影
「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，被控替大陸統戰部門發展組織，撰寫計畫書爭取對岸統戰人員支持，昨被高雄高分檢依違反國家安全法發展組織罪起訴，成為首位適用新修正國安法的民人（非軍方背景），面臨七年以上徒刑。移審法院後裁定十五萬元交保，限制出境、出海。

周滿芝為大陸籍配偶，嫁來台多年，二○一六年起成立新住民關懷團體，現為台灣新住民關懷總會理事長。

據了解，周擔任新住民團體理事長時，向陸方省、市級統戰部門「自薦」，稱她在台灣有龐大新住民朋友支持，可協助陸方在台舉辦活動，趁機拉攏民心，為爭取信任，周還撰寫計畫書述說組織工作。

去年台灣總統、立委大選時，周招攬六十多人前往湖南等地旅遊，落地食宿、交通等費用均由大陸方面埋單，並藉餐會時向團員宣傳統戰，要求團員回台後支持特定政黨及候選人。

橋頭地檢署去年底指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，傳訊周滿芝在內共卅五人到案，複訊後聲押周滿芝，但法院以廿萬元交保，檢方抗告，橋院重開羈押庭，裁准收押；檢方起訴她反滲透法犯行，替大陸發展組織部分移請高雄高分檢偵辦。

據了解，周否認替大陸發展組織，未見過對岸統戰人士，全案歷經五個多月調查，昨偵查終結，依國安法發展組織罪嫌起訴。

國家安全法二○一九年經過修法，替大陸發展組織刑期從五年以下加重為七年以上，周正好適用修正後國安法，面臨七年以上徒刑，昨被起訴後，她也成為首位適用新修正國安法的「民人」。

反滲透法 國安法 新住民

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