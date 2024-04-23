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台中法官辦「愛恨法官」票選 同業一看喊「吐血」、怒轟恐淪獵巫

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中地院法官蕭一弘日前私訊臉書粉絲專頁「靠北書記官」，發起以GOOGLE表單填寫「書記官最喜歡／最討厭合作的法官」，盼喚起重視苗栗地院書記官陳政伸疑過勞離世悲劇，因該表單並未限制填表人、無過濾機制，底下留言除感念陳的離世，也擔心被當報復工具；有法官今在法官論壇發出千字文，重話批恐釀獵巫、公審，開啟新一輪霸凌。

士林地院法官李昭然不堪壓力墜樓後，司法體系過勞引發討論，中院法官蕭一弘日前私訊臉書「靠北書記官」除舉辦投票，也揭露苗院書記官陳政伸疑也因工作壓力過大離世，留下8月大小孩，盼外界重視書記官身心，該PO文有不少網友肯定蕭為書記官發聲，但也質疑投票表單會被有心人利用。

法官論壇今有人署名「吐血」，並以「蕭一弘法官，要不要看看你自己在說什麼？」為標題，發文要蕭、危機預防零分的司法院回應，且貼文截至下午已經累計破百人按讚。

貼文指出，你的表單，不要說法官，連臉書上的書記官都覺得不妥，而書記官誠懇的給你修正建言，你充耳不聞，這種態度，不就是你自己認為法官應該檢討的嗎？並質疑蕭知道表單有瑕疵卻不撤回。

貼文提到，多位書記官認為你這樣的表單不限制寫的人，甚至不查證事實，最終導致的可能是一場獵巫行動、開啟新一輪霸凌，被影響到的當事人，並不應該理所當然要接受這樣的公審，這種投票，就是殺人祭旗的宗教活動時，你是怎麼回應的？

貼文直言「很多時候，書記官聽到同仁討論的法官風評就會產生好惡，不見得要真正合作過才會喜歡或討厭」，這是你要提供給司法院，叫司法院「審慎面對」（換句話說，就是究責）的內容。

這是你要利用臉書粉絲專頁公告周知，讓全民看到（換句話說，全民公審）的內容，然後你說，靠「風評」就可以？你要不要看看自己在說什麼！？

貼文質疑，當某一位法官因為你這個隨便什麼人都可以寫、內容可以隨便亂編的表單，被各大媒體鋪天蓋地認證為「逼死書記官的殺人凶手」，他本人、他的家人父母子女，因此被公眾貼上標籤、社會性死亡，他甚至沒有辦法繼續待在法官工作上的時候。

你怎麼負責？賠他名譽、賠他工作，甚至賠他一條命？「我用我的名字負責」，你以為你是誰？

貼文還說，司法院還在92年、103年、104年，三度公費選送你又去美國、又去日本進修，你學習能力應該不差吧？結果呢？莽撞行事，弄了一個好像是要讓書記官寫，結果誰都可以參一咖的表單，讓書記官們都已經過勞了，還得為可能無辜遭殃的法官們擔心到跳腳。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

司法院 投票 書記官 過勞

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