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他持刀割斷女友喉嚨 死囚律師轉述：想讓家屬知道為何自己會犯罪

聯合報／ 記者林孟潔王宏舜／台北即時報導

憲法法庭今開庭辯論死刑違憲與否議題，死囚訴訟代理人劉繼蔚指出，他曾詢問過持刀割斷女友喉嚨致死的死囚楊書帆，對方若有機會也想好好向家屬道歉，也讓家屬知道為何當初自己會不幸落到需要犯罪的處境。

大法官黃瑞明詢問死囚訴訟代理人劉繼蔚、李宣毅，2人認為對被害人家屬最重要的不是死刑，死刑沒有回應家屬的真實需要，真的重要是事前社會政策層面犯罪預防和事後刑事程序的修復式司法，而2人共同代理約20位死囚，當事人就修復式司法曾做了什麼努力，彌補被害人家屬？又犯罪被害人保護協會提及九成家屬反對死刑，2人基於對修復式司法的見解，如何回應犯保的說法？

劉繼蔚指出，小燈泡案家屬王婉諭是事務所的當事人，他一路從案件最初，到王婉諭從政，陪伴經歷過很多階段，看到被害人的心路歷程，絕非法務部以賠償為中心的修復式司法，而是如何讓家屬了解為何社會中有這些犯罪人、為什麼會掉到這個地方？

他說，讓家屬就近看每一個人的處境，對別人的人生故事產生不同的理解，才能進一步思考如何從被犯罪傷害的處境中走出來，從理解開始的過程，這才是修復式司法的核心。

劉繼蔚說，這也是為什麼王婉諭從政之後，會在節目中哽咽著說，犯罪人和寶貝女兒的生命完全不對等，但國家嘗試用死刑的方式來回答，是多麼廉價的回答，希望大家可以看到犯罪背後的故事、風險，如何不要再有下一個犯罪情境、被害人，讓國家朝更好的方向走去。

劉繼蔚曾詢問過楊書帆，他說，楊書帆表示若有機會也想要好好坐下來和家屬誠心道歉，說明自己為什麼會做出不應該的事情，希望爭取家屬的諒解，也讓家屬知道為什麼自己當初會如此不幸落到需要犯罪的處境。

劉繼蔚指出，他看到的被害人家屬並不如犯保的調查，或像社會大眾認為的以復仇為唯一中心、宗旨，而是可以尋求出其他不同方式面對重大創傷，且目前死囚都屬於社會經濟弱勢，脫離案件後，沒有機會再和被害家屬開啟對話的機會。

刑法死刑規定是否違憲，憲法法庭昨開庭辯論，大法官許志雄（左起）、黃瑞明及黃昭元出席。記者侯永全／攝影
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司法 死囚

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