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機場擴建等案收賄洩密二審 前工程處長判9年2月

中央社／ 台北23日電

桃園國際機場第二航廈擴建弊案，時任林姓工程處長涉在變更設計案及道面維護案，索賄及期約賄絡，另私下洩密三航土方工程及加油站工程預算書給業者。二審今天判處林男9年2月。

二審台灣高等法院判決指出，桃園機場第二航廈擴建工程在2016年間進行第1次變更設計案，當時的桃機公司工程處長林文楨認為有利可圖，與工程師吳俊宗向業者索賄新台幣600萬元，待工程變更設計完成，透過中間廠商交付林文楨180萬元賄款、吳俊宗110萬元賄款，餘款310萬元則還沒交付。

二審指出，桃機公司的道面維護案於2018年首次開標流標，2度開標前，林文楨將預算書交付某業者參考，業者得標；業者盼變更增編列水泥塊軋碎工項預算，向林文楨提議並允諾支付對價；桃機公司辦理變更限制性招標，並由林文楨主持議價由業者得標。

業者打算在全案工程驗收完成並領到保留款後，交付130萬元給林文楨，但因檢調於2019年進行本案搜索，致來不及交付。

另一方面，林文楨被控在桃機第三航站土方及基礎工程案以及「G4加油站案」開標前，將工程預算書交付業者參考，涉及洩密罪。

二審台灣高等法院認定林文楨被控4案，構成貪污治罪條例收賄罪、期約賄賂罪以及洩密罪3罪，審酌他繳回180萬元犯罪所得等，判刑9年2月；吳俊宗繳回110萬元犯罪所得，依貪污治罪條例收賄罪判刑3年8月。可上訴。

桃園機場 桃機

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