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新修正國安法起訴第一人！陸配周滿芝遭控幫中共統戰 15萬交保

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

「台灣新住民關懷總會」理事長周滿芝，被控替大陸統戰部門發展組織，還撰寫計畫書爭取對岸統戰人員支持，今被高雄高分檢依違反國家安全法發展組織罪起訴，成為首位適用新修正國安法的民人，周面臨7年以上徒刑，移審法院後，下午裁定15萬元交保，並限制出境、出海。

周滿芝為大陸籍配偶，嫁來台灣多年，熱衷公共事務，2016年起成立新住民關懷團體，現為台灣新住民關懷總會理事長。

據了解，周擔任新住民團體理事長時，向陸方省、市級統戰部門「自薦」，稱她在台灣有龐大新住民朋友支持，可以協助陸方在台舉辦活動，趁機拉攏民心，為爭取統戰人員信任，周還撰寫計畫書，洋洋灑灑述說組織工作。

去年台灣總統、立委大選競爭激烈，周便招攬60多人前往湖南等地旅遊，落地食宿、交通等費用均由大陸方面埋單，並藉餐會時，向團員宣傳統戰，還要求團員回台後支持特定政黨及候選人。

去年橋頭地檢署掌握高雄多名里長前往大陸接受招待，年底指揮高雄市調處、警察等單位展開搜索行動，並傳訊周滿芝在內共35人到案說明。

橋檢當時複訊後聲押周滿芝，但法院審理後，認無羈押必要，以20萬元交保，檢方不服抗告，橋院重開羈押庭，去年底聲押周滿芝獲准，今年2月橋檢起訴她反滲透法犯行，另替大陸發展組織部分，則移請高雄高分檢偵辦。

據了解，周均否認替大陸發展組織，從未見過對岸統戰人士，但辦案人員早掌握她與陸方接觸事證，全案歷經5個多月調查，今偵查終結，依國安法發展組織罪嫌起訴，移審法院後，法官認為無羈押必要，裁定周以15萬元交保候傳，並限制出境、出海。

國家安全法2019年經過修法，替大陸發展組織刑期從5年以下加重為7年以上，周正好適用修正後國安法，面臨7年以上徒刑，今被起訴後，她也成為首位適用新修正國安法的「民人」。

台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，今被依違反國安法起訴，移審後高雄高分院裁定15萬元交保。記者張議晨／攝影
台灣新住民關懷總會理事長周滿芝，今被依違反國安法起訴，移審後高雄高分院裁定15萬元交保。記者張議晨／攝影

國安法 新住民

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