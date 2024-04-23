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死刑辯論法庭之友遭質疑立場鮮明？ 司改會：社會大眾皆可聲請

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

憲法法庭今針對死刑存廢，開庭行言詞辯論，憲法法庭許可17組法庭之友，讓民間參與並表示意見，名單多數團體及個人明確支持廢死，僅國民黨認為應維持死刑。民間司法改革基金會表示，社會大眾無論贊成或反對死刑，皆可依法聲請為法庭之友，其並非由憲法法庭指定。

本次死刑案言詞辯論，憲法法庭一共許可團體及人民共計17個法庭之友。團體包括：中央研究院法律學研究所法實證研究資料中心、人權公約施行監督聯盟、台灣刑事辯護律師協會、財團法人民間司法改革基金會、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣勞工陣線協會、中國國民黨立法院黨團、社團法人台灣冤獄平反協會、國際特赦組織台灣分會、社團法人台灣人權促進會、台北律師公會、社團法人監所關注小組。

人民則包括：台北大學法學院教授徐育安與中央研究院歐美研究所研究員陳弘儒、台灣大學國家發展研究所教授兼所長劉靜怡、台灣大學社會系教授黃克先、鏡文學文學開發部執行總編輯張惠菁、律師陳韋樵。

司改會指出，今年1月25日憲法法庭公告，社會大眾於2月16日前可主動聲請為法庭之友，針對死刑存廢提出專業意見，如經許可，應於4月9日前提出意見書。社會大眾無論贊成或反對死刑，皆可依法聲請為法庭之友，非由憲法法庭指定，基於廣納諫言的目的，憲法法庭不能挑選與僅許可支持廢死者成為法庭之友。

司改會表示，本次憲法法庭依職權指定的6位專家學者及2所鑑定機關中，正好呈現支持、反對各半的持平比例，憲法法庭在本次指定提供意見的專家、鑑定人中，無偏頗特定立場的問題。

憲法法庭。聯合報系報資料照
憲法法庭。聯合報系報資料照

憲法法庭 死刑

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