影／台中妙齡女被警抓酒駕 拿「阿嬤住院」求情白費工

台中市吳姓女子在月初時騎機車行經南屯區，因騎車搖晃被巡邏警員發現，警員攔查吳女後，吳女坦認在騎機車前有喝一杯香檳酒，不過擔心被警方依公共危險罪法辦，還以「阿嬤住院」為藉口，拜託警員以其他違規事項開罰，警方依規酒測，發現吳女酒精濃度超標，依法將吳女依公共危險罪送辦。

第四警分局大墩所警員賴子揚在月初時巡邏，凌晨5時許巡經惠文路、大墩七街路，發現吳姓女子（20歲）騎機車行車搖晃不穩，員警見狀隨即趨前盤查，吳女尷尬坦認，警方攔查前30分鐘，有飲用一杯香檳酒。

吳女擔心酒駕超標，搬出「阿嬤生病住院」為理由，向警員求情，商量可否以其他違規取代，但警員不所動，還規勸吳女，如果阿嬤住院，更不應該喝酒駕車讓家人擔心，警員依規定實施酒測，發現吳女酒精濃度達每公升0.35毫克，依公共危險程度送辦。

第四警分局長李建興說，酒駕不可取，並強調員警將全力取締防制酒駕發生，建立全民零酒駕的共識。再次提醒民眾若想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家。