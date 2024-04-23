快訊

看花蓮倒塌建物位置「驚見巧合」 網憂米崙斷層被觸發 專家釋疑

資深員工爆…開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

午夜地震頻頻 防災專家：睡覺震醒千萬別跑到桌下躲

影／台中妙齡女被警抓酒駕 拿「阿嬤住院」求情白費工

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市吳姓女子在月初時騎機車行經南屯區，因騎車搖晃被巡邏警員發現，警員攔查吳女後，吳女坦認在騎機車前有喝一杯香檳酒，不過擔心被警方依公共危險罪法辦，還以「阿嬤住院」為藉口，拜託警員以其他違規事項開罰，警方依規酒測，發現吳女酒精濃度超標，依法將吳女依公共危險罪送辦。

第四警分局大墩所警員賴子揚在月初時巡邏，凌晨5時許巡經惠文路、大墩七街路，發現吳姓女子（20歲）騎機車行車搖晃不穩，員警見狀隨即趨前盤查，吳女尷尬坦認，警方攔查前30分鐘，有飲用一杯香檳酒。

吳女擔心酒駕超標，搬出「阿嬤生病住院」為理由，向警員求情，商量可否以其他違規取代，但警員不所動，還規勸吳女，如果阿嬤住院，更不應該喝酒駕車讓家人擔心，警員依規定實施酒測，發現吳女酒精濃度達每公升0.35毫克，依公共危險程度送辦。

第四警分局長李建興說，酒駕不可取，並強調員警將全力取締防制酒駕發生，建立全民零酒駕的共識。再次提醒民眾若想要盡興喝酒又安全到家，可選擇代駕服務、親友接送、搭乘計程車或大眾運輸工具等方式返家。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台中市吳姓女子在月初時酒駕騎機車，行經南屯區時被警員攔查，吳女以家人住院為由求情，但警員仍依規酒測，將吳女送辦。記者陳宏睿／翻攝
台中市吳姓女子在月初時酒駕騎機車，行經南屯區時被警員攔查，吳女以家人住院為由求情，但警員仍依規酒測，將吳女送辦。記者陳宏睿／翻攝

超標 酒駕 阿嬤

延伸閱讀

酒駕遇警狂逃！失聯移工衝進台鐵宿舍 員工目睹助逮人

台17北門酒駕車禍釀3死1傷 台南地院首件國民參審明宣判

酒駕騎機車撞曳引車 美籍男子雙腿骨折遭送辦

男子涉酒駕追撞前車逃離現場 警方迅查明依肇逃法辦

相關新聞

開刀房護理師疑偷拍病患胸部下體 台北慈濟醫院回應了

1名自稱在台北慈濟醫院資深護理師在PTT爆料，有開刀房護理師在病患麻醉期間圍觀病人的生殖器或隆出來的奶，還拍攝照片及瘋狂...

高雄小五女童豪宅住處墜樓 父母親接到死訊心碎

高雄一名小五女童今上午7時許出門上學，卻直接搭電梯前往頂樓陽台，往1樓墜下，警方獲報後到場...

影／捷運蘆洲站前汽車衝撞紅燈停等機車群 5人受傷送醫

新北市捷運蘆洲站前，今天中午發生休旅車衝撞路口停等紅燈機車陣，造成5人受傷，59歲鄭姓肇事駕駛自稱吃完感冒藥後頭暈、呼吸...

外交部驚傳女子「坐3樓女廁窗台」 警消急救援...半小時勸下

台北市中正區凱達格蘭大道上的外交部，今天早上驚傳有人要跳樓，警、消獲報，發現一名年輕女子坐在3樓女廁窗台，經外交部內部同...

影／台中妙齡女被警抓酒駕 拿「阿嬤住院」求情白費工

台中市吳姓女子在月初時騎機車行經南屯區，因騎車搖晃被巡邏警員發現，警員攔查吳女後，吳女坦認在騎機車前有喝一杯香檳酒，不過...

酒駕遇警狂逃！失聯移工衝進台鐵宿舍 員工目睹助逮人

桃園市一名37歲陳姓越南籍移工，5年前被通報失聯，昨他酒駕騎車上路遇警攔查，起初先假意配合，結果一測出酒精超標竟拔腿狂奔...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。