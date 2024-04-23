快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

妄想對方是殭屍要吃人 高雄男拿掃把攻擊婦人行搶

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄苓雅區黃姓婦人去年8月遭何姓男子行搶，何男勒住黃女脖子後，還持掃把痛打黃女，得手iPhone手機後離去，警方循線查緝何男到案，依強盜罪嫌偵查並起訴，法院審理時，法官發現何有精神疾患，無法辨識行為違法，判決無罪，但須施以監護5年。

判決指出，去年8月15日晚間9時許，何男見黃女落單，上前勒住黃女脖子，將黃壓制在地後，持鋁製掃把毆打毆打黃女臀部及大腿，等黃無法反抗後，在搶走袋中的iPhone手機。

檢警循線查緝涉案何男到案，經調查後依強盜罪嫌起訴，法院審理時，何的辯護人稱他有思覺失調等症狀，當時無法辨識行為違法，應判決無罪。

法官發現，何男有精神病史，國小就曾至身心科診所就診，後來診斷為非特定創傷後壓力症，出社會後，因工作負荷大，還曾指店長會用「意念」控制他身體，想讓他身敗名裂，讓他變成行屍走肉。

另外，何也曾對家人有過攻擊行為，入院治療後，仍有幻覺干擾、睡眠不佳，不在意自我衛生、情緒低落，等狀況，案發後經鑑定，顯示他當時受到幻覺、妄想等精神症狀干擾，妄想黃女是殭屍、要吃人。

法官綜合黃女證詞，案發當時何出手攻擊時，還發出開心亢奮的尖叫聲，依據鑑定結果，認定黃當時不具辨識行為違法能力，即無刑事責任能力，依刑法規定判決無罪，但須施以監護5年。可上訴。

高雄何姓男子勒黃女脖子，還持掃把痛打黃女，得手iPhone手機後離去，法官發現何有精神疾患，無法辨識行為違法，判決無罪，但須施以監護5年。圖為高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄何姓男子勒黃女脖子，還持掃把痛打黃女，得手iPhone手機後離去，法官發現何有精神疾患，無法辨識行為違法，判決無罪，但須施以監護5年。圖為高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

強盜 睡眠

延伸閱讀

高雄百歲人瑞死亡疑女兒裝袋 檢警初勘剩「1袋白骨」結果曝

才剛唱完高雄櫻花季 卡莉怪妞宣布懷孕喜訊

高雄國中童軍露營爆偷拍 色關主潛淋浴間拍少年洗澡

通緝犯避警躲高雄老家 叫外送取餐...鐵捲門打開秒被逮

相關新聞

大法官要尊重8成反廢死民意？學者：有權判死的法官才沒有民意基礎

憲法法庭今開庭辯論死刑違憲與否議題，外界認為大法官應尊重八成反對廢死的民意，台大法律系教授顏厥安指出，大法官是總統提名、...

土地經驗與歐洲不同能援引廢死論？ 學者：死刑犯勿與政治犯混談

憲法法庭審理刑法死刑是否違憲案，中研院研究員許家馨則認為，可以審查死刑，不代表就可以把審查的權力用到滿，應視議題的性質和...

476件殺人案只有1件死刑定讞 法務部：我國程序嚴謹死刑合憲

憲法法庭今辯論死刑違憲與否，法務部檢察司長郭永發指出，死刑沒有違反生命權保障，也沒有侵害人性尊嚴，符合比例、平等原則，還...

台南女警自戕案 監委要查警械領用管制有無疏漏

監委陳景峻今天表示，台南市警局麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警在3月底舉槍自盡。警械領用及管制等有無疏漏，且近年來警察自戕...

妄想對方是殭屍要吃人 高雄男拿掃把攻擊婦人行搶

高雄苓雅區黃姓婦人去年8月遭何姓男子行搶，何男勒住黃女脖子後，還持掃把痛打黃女，得手iPhone手機後離去，警方循線查緝...

誰能接受將殺人歸咎社會有罪？ 教授鄭善印指廢死保護剽悍的人

憲法法庭審理刑法死刑是否違憲，今行言詞辯論，教授鄭善印提醒，在現狀下仍有殺戮，但廢除死刑，卻是在保護「強者」，讓弱者冤屈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。