妄想對方是殭屍要吃人 高雄男拿掃把攻擊婦人行搶

高雄苓雅區黃姓婦人去年8月遭何姓男子行搶，何男勒住黃女脖子後，還持掃把痛打黃女，得手iPhone手機後離去，警方循線查緝何男到案，依強盜罪嫌偵查並起訴，法院審理時，法官發現何有精神疾患，無法辨識行為違法，判決無罪，但須施以監護5年。

判決指出，去年8月15日晚間9時許，何男見黃女落單，上前勒住黃女脖子，將黃壓制在地後，持鋁製掃把毆打毆打黃女臀部及大腿，等黃無法反抗後，在搶走袋中的iPhone手機。

檢警循線查緝涉案何男到案，經調查後依強盜罪嫌起訴，法院審理時，何的辯護人稱他有思覺失調等症狀，當時無法辨識行為違法，應判決無罪。

法官發現，何男有精神病史，國小就曾至身心科診所就診，後來診斷為非特定創傷後壓力症，出社會後，因工作負荷大，還曾指店長會用「意念」控制他身體，想讓他身敗名裂，讓他變成行屍走肉。

另外，何也曾對家人有過攻擊行為，入院治療後，仍有幻覺干擾、睡眠不佳，不在意自我衛生、情緒低落，等狀況，案發後經鑑定，顯示他當時受到幻覺、妄想等精神症狀干擾，妄想黃女是殭屍、要吃人。