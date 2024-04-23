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逾八成民意反廢死 法務部強調不適合由憲法法庭來決定政策

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

憲法法庭受理37名死囚所聲請的死刑法規範憲法審查，作為關係機關，法務部除堅持死刑制度合憲外，更強調大多數國家都透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲極為少數，而這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間有一致共識或「至少無對立立場」。

法務部指出，匈牙利、立陶宛、南非等國釋憲前後，立法、行政機關對於廢除死刑已有相當程度共識，反觀我國立法、行政機關都還沒共識，而民意還超過八成反對廢除死刑，不應該透過違憲審查方式廢死。

過去司法院釋字第194號、第263號、第476號解釋都宣告死刑合憲，法務部認為死刑制度長期為我國憲政秩序所肯認，而目前憲政秩序、社會法價值沒有改變，多數民意仍反對廢除死刑，時空環境無變遷，憲法法庭應維持向來死刑合憲的見解。

法務部表示，生命權固然為憲法所保障的基本權利，但並非不得以法律干預，就生命權的干預，一般認為憲法第23條的「限制」包括「剝奪」在內，而依法律允許剝奪生命的情況，並不當然違反人性尊嚴。死刑制度屬於最後不得已的手段，也不是以殘忍、不合人道的方式執行，非酷刑。

美國、日本、新加坡等具影響力的國家，仍保有死刑，亞洲國家也普遍存在死刑制度，日本與南韓都曾對死刑是否違憲審查過，但仍維持合憲判斷。法務部指公民與政治權利國際公約第6條並未要求廢除死刑，只是要求須限於情節最嚴重之罪，才能科處死刑，國際法上未絕對禁止死刑，禁止死刑並非有共識的國際法原則。

美國聯邦最高法院則在Gregg案中認為在極端的犯罪，死刑並非不能通過罪刑相當性的審查，死刑作為一極端刑罰，可適用於極端的犯罪。

因國內對死刑意見嚴重分歧，法務部認為基於「司法自制」，宜由行政或立法機關形成決定，尤其歷年調查，死刑制度都獲高度民意支持，憲法法庭應尊重民意及歷來死刑制度合憲性解釋結果。且在社會尚未有共識的情形下，驟然宣告死刑制度違憲，可能引發社會對立及衝突，更侵越立法權決定，逾越權力分立界線。

法務部雖尊重憲法法庭的法規範違憲審查權，但希望憲法法庭審酌我國歷史背景文化與歐盟國家迥然不同，不應將歐洲廢除死刑經驗直接移植至國內。憲法法庭歷次解釋認定死刑制度為維護國家安全、社會秩序及增進公共利益所必要，維持死刑合憲見解，才能兼顧人權保障與社會正義。

法務部指我國立法、行政機關都還沒共識，而民意還超過八成反對廢除死刑，不應該透過違憲審查方式廢死。記者王宏舜／攝影
法務部指我國立法、行政機關都還沒共識，而民意還超過八成反對廢除死刑，不應該透過違憲審查方式廢死。記者王宏舜／攝影

憲法法庭 死刑 法務部

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