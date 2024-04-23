名嘴溫朗東遭指控為驗退吃草、隨地便溺 今告徐巧芯妨害名譽等罪

國民黨立委徐巧芯因其大姑夫婦涉詐惹議，徐日前指控，名嘴溫朗東涉嫌為了逃兵役曾吃草、隨地便溺。溫朗東認為，徐洩漏病情隱私，並增添虛偽不實內容，今赴台北地檢署提告徐涉嫌妨害名譽、個資法等罪，後續會再提起民事求償。

徐巧芯大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見後，引發議論。溫朗東先後曾質疑，徐的大姑夫婦涉詐、徐的丈夫劉彥澧兵役獲免役等事。

徐巧芯於本月17日則指控，溫朗東當兵時為了驗退，曾經把地上的草塞進嘴巴裡吃、隨地便溺、在同梯的床上大便等行為。

對此，溫朗東表示，徐巧芯為了要轉移家人涉詐的焦點，對他抹黑、洩漏他個人病情隱私、增添虛偽不實內容，徐至今交代不清究竟是贈與還是墊付100萬，是否欲藉由媒體報導該說法，讓收押禁見的3名嫌犯隔空串證？