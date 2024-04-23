快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

名嘴溫朗東遭指控為驗退吃草、隨地便溺 今告徐巧芯妨害名譽等罪

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯因其大姑夫婦涉詐惹議，徐日前指控，名嘴溫朗東涉嫌為了逃兵役曾吃草、隨地便溺。溫朗東認為，徐洩漏病情隱私，並增添虛偽不實內容，今赴台北地檢署提告徐涉嫌妨害名譽、個資法等罪，後續會再提起民事求償。

徐巧芯大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見後，引發議論。溫朗東先後曾質疑，徐的大姑夫婦涉詐、徐的丈夫劉彥澧兵役獲免役等事。

徐巧芯於本月17日則指控，溫朗東當兵時為了驗退，曾經把地上的草塞進嘴巴裡吃、隨地便溺、在同梯的床上大便等行為。

對此，溫朗東表示，徐巧芯為了要轉移家人涉詐的焦點，對他抹黑、洩漏他個人病情隱私、增添虛偽不實內容，徐至今交代不清究竟是贈與還是墊付100萬，是否欲藉由媒體報導該說法，讓收押禁見的3名嫌犯隔空串證？

溫朗東今針對徐巧芯指控他吃草、在同梯床上大便等語，已遞狀提告徐涉犯妨害名譽、個資法等罪，後續將再提起民事求償。

名嘴溫朗東。記者房荷庭／攝影
名嘴溫朗東。記者房荷庭／攝影

大姑 徐巧芯 溫朗東

延伸閱讀

基進黨告發徐巧芯涉詐欺及貪汙 北檢將分案調查

綠批徐巧芯名牌行頭 她舉品牌背後故事 不對的應是雙標

再槓徐巧芯 苗博雅酸「真心換絕情」提2過往：過去沒對她不好

徐巧芯風暴連環爆「是自己搞來的」？沈富雄1句話預言最終結局

相關新聞

大法官要尊重8成反廢死民意？學者：有權判死的法官才沒有民意基礎

憲法法庭今開庭辯論死刑違憲與否議題，外界認為大法官應尊重八成反對廢死的民意，台大法律系教授顏厥安指出，大法官是總統提名、...

土地經驗與歐洲不同能援引廢死論？ 學者：死刑犯勿與政治犯混談

憲法法庭審理刑法死刑是否違憲案，中研院研究員許家馨則認為，可以審查死刑，不代表就可以把審查的權力用到滿，應視議題的性質和...

476件殺人案只有1件死刑定讞 法務部：我國程序嚴謹死刑合憲

憲法法庭今辯論死刑違憲與否，法務部檢察司長郭永發指出，死刑沒有違反生命權保障，也沒有侵害人性尊嚴，符合比例、平等原則，還...

台南女警自戕案 監委要查警械領用管制有無疏漏

監委陳景峻今天表示，台南市警局麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警在3月底舉槍自盡。警械領用及管制等有無疏漏，且近年來警察自戕...

妄想對方是殭屍要吃人 高雄男拿掃把攻擊婦人行搶

高雄苓雅區黃姓婦人去年8月遭何姓男子行搶，何男勒住黃女脖子後，還持掃把痛打黃女，得手iPhone手機後離去，警方循線查緝...

誰能接受將殺人歸咎社會有罪？ 教授鄭善印指廢死保護剽悍的人

憲法法庭審理刑法死刑是否違憲，今行言詞辯論，教授鄭善印提醒，在現狀下仍有殺戮，但廢除死刑，卻是在保護「強者」，讓弱者冤屈...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。