大法官心證已成？法庭之友廢死立場鮮明

4月23日死刑辯論，憲法法庭許可17組法庭之友，讓民間參與並表示意見，攤開名單一看，多數團體及個人明確支持廢死，僅國民黨認為應維持死刑，讓人質疑大法官是否已表明心證，讓辯論立場天秤失衡。

憲法法庭許可12組團體法庭之友，包括中央研究院法律學研究所法實證研究資料中心、人權公約施行監督聯盟、台灣刑事辯護律師協會、民間司法改革基金會、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣勞工陣線協會、國民黨立法院黨團、台灣冤獄平反協會、國際特赦組織台灣分會、台灣人權促進會、台北律師公會、監所關注小組。相關組織在許多議題都曾合作，

廢死聯盟長期在台灣推動廢除死刑，認為死刑是不道德的國家暴力，侵害生命權且違反國際人權標準，尤其兩公約內國法化，公正公約第6條第6項已明定締約國不得援引條文延緩或阻止廢除死刑，可見聯合國傾向廢死的態度。

廢死聯盟認為死刑不能預防或嚇阻重大犯罪再發生，犯罪率和死刑存廢更沒有必然的因果關係，死刑也不代表被害人的正義，一旦判決死刑，即讓犯罪者喪失矯治、再社會化的可能性，也阻絕修復式司法的運行，且死刑廢除後仍有無期、有期徒刑作為懲罰。

人約盟則是由廢死聯盟、司改會、冤平協會等數10個組織和個人組成的聯盟，法務部2020年4月1日准許執行除夕夜燒死6名家人的死囚翁仁賢的死刑時，人約盟曾明確表示執行死刑無法實現社會正義，認為法務部是兩公約主責機關、台灣「逐步廢除死刑研究推動小組」的召集機關，應積極推動廢死工作。

司改會、台權會、冤平協會、台權會等團體致力於推動廢除死刑、援救冤案的活動，司改會多次於法務部執行死刑時，與其他團體聯名發聲抗議，冤平協會現任理事長李茂生長年主張廢除死刑，並發表相關論述；擁有明確廢死立場的大法官尤伯祥也曾擔任司改會、台灣刑事辯護律師協會、冤平協會等職務。