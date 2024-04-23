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近8成反廢死 殉職警家屬籲尊重民意

聯合報／ 記者黃宣翰鄭媁／連線報導

國民黨立委李彥秀、吳宗憲，台灣犯罪被害人人權服務協會理事長趙惟漢、副理事長許福生及國民黨副發言人康晉瑜今舉行記者會，呼籲大法官應傾聽民意。圖／國民黨提供
國民黨立委李彥秀、吳宗憲，台灣犯罪被害人人權服務協會理事長趙惟漢、副理事長許福生及國民黨副發言人康晉瑜今舉行記者會，呼籲大法官應傾聽民意。圖／國民黨提供
憲法法庭今天針對死刑是否違憲進行言詞辯論，台南殉職警員凃明誠大姊說，請政府正視被害人遺族的傷痛，不要知法玩法毀憲亂政。死刑存廢問題影響的是全體國民，應由立法機關的民意代表來討論，「怎會是由被圈選欽定的極少數人來決定？」死刑不該是拿來作為政治輸誠沽名釣譽的工具。

凃大姊表示，外役監寬鬆申請辦法，加上荒腔走板管理，造成凃明誠遇襲慘死，家中每個人以淚洗面。弟弟只是認真執行公務，為民服務就被亂刀殘殺得體無完膚，「請問弟弟和同樣認真努力工作的曹瑞傑，兩人的人權、生命權何在？」

她說，每次檢辯攻防，圍繞著殺人凶手的人權、生命權打轉，坐在庭下的受害者家屬情何以堪，在法院忍耐聽著辯護律師的強行辯護，「這樣的折磨到底還要經歷多少次、刻蝕我們多久？」

凃大姊指出，根據法務部民調，百分之七十六點七民意不贊成廢死，死刑存廢應尊重民意，屬於立法權的範疇，憲法法庭作為違憲審查機關，不應該擴權取代立法權。憲法法庭今召開言詞辯論，由檢察官與律師辯論，受害者家人卻沒有機會說明心聲、發表言論。

國民黨昨天舉行記者會，呼籲大法官應傾聽民意，死刑的存廢屬於立法院裁量的範疇，應該尊重民意，凝聚更多的社會共識後，才能提出進一步的解決方案。

國民黨文傳會主委李彥秀指出，廢死團體主張人死不能復生，司法有可能冤錯而主張廢除死刑，但司法行政無能，無力捍衛司法的正確性與可信性，拿廢死當遮羞布，只會讓司法離民意愈來愈遙遠。

台灣犯罪被害人人權服務協會副理事長許福生說，死刑議題在社會未有共識下，驟然宣告違憲，可能引發社會對立及衝突，逾越權力分立界線，呼籲大法官必須謹慎考慮民意和被害人家屬情感。

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