快訊

超搖！花蓮凌晨地牛連續翻身 規模6.0及6.3 最大震度5弱

聽新聞
test
0:00 / 0:00

7票定生死 死刑存廢今辯論

聯合報／ 記者王宏舜翁至成／台北報導

憲法法庭在總統大選後拋出公告，今日上午言詞辯論，15名大法官中有3人迴避，宣告死刑違憲僅需7票。圖／本報資料照
憲法法庭在總統大選後拋出公告，今日上午言詞辯論，15名大法官中有3人迴避，宣告死刑違憲僅需7票。圖／本報資料照
卅七名死囚主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查。憲法法庭在總統大選後拋出公告，今日上午言詞辯論，十五名大法官中有三人迴避，宣告死刑違憲僅需七票。而審案的十二名法官有六人最晚十月卸任，卻在大選民意變化後主宰死刑存廢，飽受抨擊。

死刑為我國刑法主刑之一，最高法院、法務部四年來沒判過、執行過死刑；關係機關法務部主張死刑制度合憲，指大多數國家都透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲極為少數，且這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間有一致共識或「至少無對立立場」；驟然宣告死刑制度違憲，可能引發社會對立及衝突，更侵越立法權決定，逾越權力分立界線。

建商小開王鴻偉追求愛慕對象不成，開車撞死她、狂刺一七六刀，法院審理時還叫母親先別賠錢「以免到時沒了錢又沒了兒子」，遭判死。王主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，被害人的人權應由「國家」補償，他聲請死刑法規範審查，憲法法庭併卅六案審理。

死囚聲請書認為司法院釋字第一九四、二六三、四七六號解釋時，立法院未通過揭示締約國應廢除死刑的兩公約，但我國各項人權保障已漸達標，後來幾號解釋也強化人性尊嚴與保障人民生命。

但卅七名死囚殺人手段殘忍，如犯下基隆信義國中女老師命案的游屹辰、蘇志效，強盜後拿電源線將她纏死；黃麟凱勒死王姓前女友母女，殺害王女前先性侵逞欲；林于如殺母親、婆婆和丈夫詐領保險金；黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，廿四年前就死刑定讞，是國內關最久兩個死囚。

憲法法庭將討論剝奪生命權是否違憲，如違憲，取代的刑事制裁手段或配套為何？死刑若合憲，適用死刑範圍是否限縮？

另外，刑法對精神障礙或心智缺陷者犯罪有不罰或減刑規定，若凶手犯罪時辨識能力正常，等待槍決期間精神異常，是否執行？

行政院長陳建仁昨表示，在五權分立憲政體制下，行政院完全尊重司法院對死刑是否違憲的解釋，也相信司法院會很周延聽取各方意見，做出最適當解釋。

司法院 憲法法庭 死刑

延伸閱讀

死刑釋憲案言詞辯論 殉職警家屬：死刑存廢應尊重民意

死刑釋憲案 國民黨：憲法法庭不應擴權取代立法權

死刑釋憲案明開庭 陳建仁：五權分立下應給司法院最高尊重

死刑釋憲案明辯論 國民黨籲大法官尊重近8成民意

相關新聞

7票定生死 死刑存廢今辯論

卅七名死囚主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查。憲法法庭在總統大選後拋出公告，今日上午言詞辯論，十五名大法官...

近8成反廢死 殉職警家屬籲尊重民意

憲法法庭今天針對死刑是否違憲進行言詞辯論，台南殉職警員凃明誠大姊說，請政府正視被害人遺族的傷痛，不要知法玩法毀憲亂政。死...

5億高中生案最後證人…同學作證：賴喜歡女生 曾告白遭拒

台中市繼承五億房產的賴姓高中生墜樓命案，夏姓男子被控假結婚、涉偽造文書罪，法官昨傳喚賴生就讀高中時的林姓同學作證。林生證...

花蓮1歲童受虐 生母、男友收押

花蓮縣光復鄉一歲林姓女童本月廿日失去呼吸意識，卅四歲宋姓生母與其同居卅四歲陳姓男友將女童送醫，醫師發現女童頭部重創，生命...

嘉義市傳虛擬貨幣強盜案！被害人遭搶2百萬重傷「送醫不治」

嘉義市湖子內重劃區日前發生一起虛擬貨幣強盜案，遭搶2百萬元的陳姓男子趴在車上企圖阻止，仍被甩到馬路上重傷送醫，警方循線陸...

又見虐童！花蓮惡母、男友摑掌1歲女童命危 法院裁定羈押禁見

花蓮驚傳虐童，花蓮光復鄉一名僅1歲4個月女童在20日失去呼吸與意識，34歲宋姓生母與其同居34歲陳姓男友將她送醫急救，醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。