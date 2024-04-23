7票定生死 死刑存廢今辯論
卅七名死囚主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，聲請法規範憲法審查。憲法法庭在總統大選後拋出公告，今日上午言詞辯論，十五名大法官中有三人迴避，宣告死刑違憲僅需七票。而審案的十二名法官有六人最晚十月卸任，卻在大選民意變化後主宰死刑存廢，飽受抨擊。
死刑為我國刑法主刑之一，最高法院、法務部四年來沒判過、執行過死刑；關係機關法務部主張死刑制度合憲，指大多數國家都透過立法或修憲程序廢除死刑，經由憲法法庭直接宣告死刑違憲極為少數，且這些國家解釋死刑違憲也具共通背景，即立法、行政機關間有一致共識或「至少無對立立場」；驟然宣告死刑制度違憲，可能引發社會對立及衝突，更侵越立法權決定，逾越權力分立界線。
建商小開王鴻偉追求愛慕對象不成，開車撞死她、狂刺一七六刀，法院審理時還叫母親先別賠錢「以免到時沒了錢又沒了兒子」，遭判死。王主張死刑侵害人性尊嚴、生命權，被害人的人權應由「國家」補償，他聲請死刑法規範審查，憲法法庭併卅六案審理。
死囚聲請書認為司法院釋字第一九四、二六三、四七六號解釋時，立法院未通過揭示締約國應廢除死刑的兩公約，但我國各項人權保障已漸達標，後來幾號解釋也強化人性尊嚴與保障人民生命。
但卅七名死囚殺人手段殘忍，如犯下基隆信義國中女老師命案的游屹辰、蘇志效，強盜後拿電源線將她纏死；黃麟凱勒死王姓前女友母女，殺害王女前先性侵逞欲；林于如殺母親、婆婆和丈夫詐領保險金；黃春棋、陳憶隆綁架富商黃春樹並撕票，廿四年前就死刑定讞，是國內關最久兩個死囚。
憲法法庭將討論剝奪生命權是否違憲，如違憲，取代的刑事制裁手段或配套為何？死刑若合憲，適用死刑範圍是否限縮？
另外，刑法對精神障礙或心智缺陷者犯罪有不罰或減刑規定，若凶手犯罪時辨識能力正常，等待槍決期間精神異常，是否執行？
行政院長陳建仁昨表示，在五權分立憲政體制下，行政院完全尊重司法院對死刑是否違憲的解釋，也相信司法院會很周延聽取各方意見，做出最適當解釋。
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