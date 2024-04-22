嘉義市傳虛擬貨幣強盜案！被害人遭搶2百萬重傷「送醫不治」

嘉義市湖子內重劃區日前發生一起虛擬貨幣強盜案，遭搶2百萬元的陳姓男子趴在車上企圖阻止，仍被甩到馬路上重傷送醫，警方循線陸續逮捕涉案嫌犯，但昨天陳男因傷重不治，檢警預計下周三解剖相驗，演變成強盜致死案；嘉義檢方已聲押3嫌獲准，還有1人在逃，警方追緝中。

25歲陳男於本月10日凌晨帶著2百萬元現金，與樓姓男子等人相約在嘉義市湖子內重劃區交易虛擬貨幣，雙方見面時，樓男等人涉嫌毆打陳男並噴辣椒水，搶走數百萬元現金，陳男不甘被搶，趴在車上阻擋樓男等人逃逸，最後在湖美三路與健康九路口被甩到馬路上受重傷，嘉義市消防局據報將陳男送醫急救，因昏迷指數只有5，家屬將陳男轉送嘉義長庚醫院，但昨天傳病情惡化，宣告不治。

案發後嘉義市警方組成專案小組偵辦，復以車追人，循線在台中市大里區及太平區等地陸續逮捕涉案的樓男、邱男、羅男、吳女及紀男5人到案，並查扣改造手槍1把、鎮暴槍2把、手機、平板電腦、贓款27萬4千元等贓證物品，依強盜、詐欺、重傷害致死及槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌，移送嘉義地檢署偵辦，後續仍持續積極追查未到案共犯到案。

檢方複訊後，吳女請回，其他4人向嘉義地院聲請羈押，除羅男外其他3人羈押獲准。

檢方表示，因為雙方有約2百萬元財務糾紛，被害人遭甩到馬路上導致死亡，可能被認定為強盜致死或重傷致死，將成為國審案件。