劉學強涉女大生井口真理子命案 日本家屬：「關到底」 服刑32年無法假釋

1990年犯下殺害日本女大生井口真理子並分屍的劉學強，被判處無期徒刑、褫奪公權終身，劉因居無定所，家人反對他出獄，迄今還在宜蘭監獄服刑，成為服刑最久的無期徒刑受刑人。

現年65歲的劉學強為獲得假釋，不僅寫信向新北地院宣稱坐的是黑牢、冤獄，另向台北高等行政法院聲請再審，具狀賄賂法官稱「看中哪一棟大樓公寓，我負責買下來送給法官大人」等，行政訴訟遭法院駁回確定。

劉學強早年服刑寄附回郵信給作家瓊瑤的夫婿、皇冠出版社負責人平鑫濤，因平鑫濤未返還他郵票，還告過平鑫濤侵占罪，但檢察官處分平不起訴。

劉學強的假釋門檻適用舊法，服刑10年得提出申請，雖然他目前服刑超過30年，不過，矯正署審核他的申請案時，認為他居無定所，無法執行保護管束，劉的家人也反對接納他回家，甚至要求「關到底」，加上劉對去社福機構或更生團體不旦排斥，反而多有抱怨，致始終無法獲准假釋。

1990年擔任計程車司機的劉學強向來台灣旅遊日本女大生井口真理子求愛不成，以十字弓為殺人工具將她殺害、分屍，命案引發台日兩邊關注。

警方在案發1年多後將劉緝捕捕到案，一審時，劉學強依殺人等罪判處死刑，最高法院三審因劉精神狀況不佳，符合減刑條件，改他判無期徒刑、褫奪公權終身確定，劉關押迄今32年。