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書記官、法官接二連三傳過勞意外 法官協會要司法院儘速改進

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

正當上周五各級法院發起「白花運動」悼念墜樓的士林地院法官李昭然時，傍晚台灣高等法院民事庭陳姓女法官卻暈倒送醫，法界驚訝。另外，臉書粉絲專頁「靠北書記官」20日也發文指苗栗地院少年法庭書記官陳政伸二月間病故，指陳疑配屬工作壓力過大的法官而過勞，法官協會今表達沉痛的哀悼與不捨。

法官協會表示，近來這一連串的事件，在在突顯出法官、書記官等司法審判人力長期工作過勞與員額不足的問題，「馬兒少，糧草更少」路途愈發漫長顛簸，司法如何持續穩健前行？

法官協會先前已發聲明呼籲各界，尤其是司法院更應嚴肅正視此迫在眉睫的司法危機，雖見司法院已召開檢討會議，公布將研議延長辦案期限等多項措施，並企盼行政院各權責機關同意放寬司法機關人員的員額上限，但法官協會仍衷心期盼司法院，不要只是研議與企盼，自身能做的合理分案、放寬管考等作為，應以最快的速度落實。

在需要各界支持的部分，法官協會認為司法院應更積極溝通，說明需要性與必要性，加快補充人力到位時程，多方面尋求問題解方，司法才有機會穩健運行。

法官協會表示，書記官向來是法官業務上最緊密的合作夥伴，陳政伸病故，法官群體們同感哀慟；高院陳姓女法官辦公時暈倒昏迷，送醫急救，幸好已恢復意識，但仍待相當時日治療與復健，協會也期盼她早日康復。

苗栗地院少年法庭書記官陳政伸二月間病故，加上士林地院民事庭法官李昭然墜樓、台灣高等法院陳姓女法官辦公時暈倒，法官協會今再度發出聲明表達沉痛的哀悼與不捨，並指司法院要以最快的速度合理分案、放寬管考。記者王宏舜／攝影
苗栗地院少年法庭書記官陳政伸二月間病故，加上士林地院民事庭法官李昭然墜樓、台灣高等法院陳姓女法官辦公時暈倒，法官協會今再度發出聲明表達沉痛的哀悼與不捨，並指司法院要以最快的速度合理分案、放寬管考。記者王宏舜／攝影

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