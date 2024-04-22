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基進黨告發徐巧芯涉詐欺及貪汙 北檢將分案調查

聯合報／ 記者房荷庭／台北即時報導

國民黨立委徐巧芯近期捲入家族疑涉詐騙風波。圖／報系資料照片
國民黨立委徐巧芯近期捲入家族疑涉詐騙風波。圖／報系資料照片

國民黨立委徐巧芯大姑夫婦涉詐欺遭羈押禁見，台灣基進黨上周赴台北地檢署告發徐巧芯，涉犯詐欺、貪汙及公職人員財產申報法等罪。北檢已收案，近日將分他字案調查。

今年3月底，徐巧芯大姑劉向婕及其夫婿杜秉澄，因涉嫌詐騙洗錢遭羈押。徐巧芯曾表示，這次他們家是受害者，杜秉澄於2021年跟婆婆借的2000萬元開公司，向銀行貸款卻還不出利息，她與丈夫為了讓婆婆度過難關，付給銀行100萬元，與大姑夫婦無關。

上周三，基進黨部高雄黨部執行長楊佩樺說，徐巧芯未能清楚交代100萬元去向，向徐喊話請辭立委職務並接受調查；基進黨台南黨部執行長吳依潔質疑，無論徐巧芯是贈與還是墊付100萬，均非如同她所稱的與大姑夫婦無關。

徐巧芯當時回應，她不怕被發動罷免，也不怕有人向檢方告發她，反而很感謝有人告發她，請檢方用公權力對她進行檢查，讓真相早日水落石出。

有關基進黨告發徐巧芯涉嫌詐欺、貪汙及公職人員財產申報法第12條等罪，北檢已收案，北檢收案後，近日將分他字案調查。

台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺（右）與基進黨台南黨部執行長吳依潔（左）今赴台北地檢署，告發徐巧芯涉犯詐欺與貪汙等罪。記者房荷庭／攝影
台灣基進高雄黨部執行長楊佩樺（右）與基進黨台南黨部執行長吳依潔（左）今赴台北地檢署，告發徐巧芯涉犯詐欺與貪汙等罪。記者房荷庭／攝影

基進黨 大姑 徐巧芯

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