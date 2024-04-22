要加薪、顧退休 五一遊行訴求勞權

數十個工會與民團22日於凱道召開「五一遊行」的行前記者會，現場公會旗海飛揚，高喊「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權」。（Photo by 簡嘉佑／台灣醒報）

「連續執政無蜜月，國會修法挺勞權！」數十個工會與民團22日於凱道召開「五一遊行」的行前記者會，現場工會旗海飛揚，一同提出加薪、保障工作權等訴求。全國產業總工會理事長江建興表示，民進黨連續執政，應儘速兌現選前的勞工承諾。

黨團總召出來面對

《勞動基準法》實施40週年，多個勞團與民團將於5月1日踏上凱道，一路遊行至立法院，並要求立法院黨團代表回應勞團訴求。江建興表示，國會三黨不過半，各黨都應落實對勞工的承諾，如國民黨候選人侯友宜曾提出每年撥補勞保年金一千億、民眾黨候選人柯文哲主張公務人員組工會等。

他強調，本次五一遊行有五大訴求，包括加薪、保障工作權益、升級集體勞資關係、保障退休權益與解決醫護血汗等，也會向國會提出舉體的修法建議，盼三黨能儘速提出相關的修法草案，

工鬥團體進一步提出主張：一、40年未變的加班費率要提高；二、國定假日要增加，恢復19天國定假日；三、勞退、勞退年金要保障，勞退新制提高至12.5%；四、放寬組織工會門檻；五、廢除家務移工個別聘僱，由政府簽訂契約的長照服務機構聘僱，以多對多的協作方式提供服務。

環團也喊顧勞工

此次遊行在眾多勞動團體中，也能見到環保團體的身影。台灣氣候行動網絡研究中心研究員魏揚強調，環境變化跟勞動權益息息相關，如隨著氣候變遷影響，勞工在烈日下工作，「熱傷害」事件頻傳，導致工時縮減，進一步造成經濟損失的負擔。

他說，在淨零趨勢下，企業營運成本逐漸上升，也都開始想方設法進行轉型，但討論過程中卻難見到勞工的聲音。

魏揚認為，企業在轉型的過程中，也應改善生產條件，加入員工諮商，並替勞工考量技能升級、轉職等狀況。

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