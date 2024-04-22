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花蓮震災款已募得近11.4億 新增遺屬生活補助項目

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導

為確保罹難者家屬不會因意外而導致生活中斷，「0403花蓮震災募款專案」增加遺屬生活補助項目。本報資料照片。示意圖，花蓮消防局提供
為確保罹難者家屬不會因意外而導致生活中斷，「0403花蓮震災募款專案」增加遺屬生活補助項目。本報資料照片。示意圖，花蓮消防局提供

0403花蓮大地震已過19天，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會4日開辦「0403花蓮震災募款專案」，截至今天上午共募得近11.4億，款項除提高死亡、失蹤賑助為60萬外，為確保罹難者家屬不會因意外而導致生活中斷，增加遺屬生活補助項目，依亡者有無扶養親屬，一次補助6萬至15萬不等，有扶養親屬者，得視家戶經濟情形予以延長。

賑災基金會辦理本次花蓮地震賑助，除提高死亡、失蹤賑助為60萬外，為確保罹難者家屬不會因意外而導致生活中斷，增加遺屬生活補助項目，分為兩類，「亡者有扶養親屬者」，補助每戶生活費2.5萬，為期6個月，一次給付，得視家戶經濟情形予以延長；「亡者無扶養親屬者」，補助每戶生活費1萬，為期6個月，一次給付。

另因災傷病導致住院3天以上（含3天）者，給予專案醫療補助每人5萬元，用以支付醫療、看護、相關醫療照顧用品等費用。受災民眾如符合上述兩類條件，請向各地方政府社政機關洽詢，再由機關檢具相關文件向本會申請賑助。

賑災基金會統計，截至今天上午8時，收到愛心款項合計11億3726萬6935元，總捐贈筆數為17萬1700筆。分項為臺灣土地銀行帳戶9億3662萬6282元、挖貝集資平台專案5557萬3473；LINE Pay愛心捐款1億1545萬4600元；四大超商（4月22日07:00更新）2961萬2580元。

各大捐款管道訊息如下：

●募款帳戶

0403花蓮震災援助專案捐款專案經衛部救字第1121362848號函核發勸募許可，本專案勸募期間為113年4月4日至5月3日止，為期一個月，捐款帳號如下：

戶名：財團法人賑災基金會

銀行名稱：臺灣土地銀行　長春分行（005）

銀行帳號：102-005-19895-7

＊經財金資訊股份有限公司4日宣布，凡經由金融資訊系統各項跨行服務，包含匯款、ATM轉帳（含網路銀行及行動銀行）等方式以新臺幣捐款至政府機關公告之震災捐款專戶者，一律免收跨行交易手續費

●外匯資訊

International currency donations

海外の人々が寄付を希望する場合、外国為替関連の情報は次のとおりです

1.SWIFT CODE(SWIFTコード)：「LBOTTWTP102」。

2.NAME(受取人口座名義)：「Taiwan Foundation for Disaster Relief」

3.ACCOUNT NO.(受取人店番号-口座番号)：「102-005-19895-7」

4.BANK NAME(受取人取引銀行名・支店名)：「LAND BANK OF TAIWAN CHANGCHUEN BRANCH」。

5.ADDRESS(支店住所)：「No. 156, Changchun Rd., Zhongshan District, Taipei City 10459, Taiwan(R.O.C.)」。

挖貝集資平台，可選用線上信用卡捐款。

●LINE Pay 捐款帳戶：進入LINE Pay 主頁後選擇「愛心捐款」平台，即可點選「0403花蓮震災募款專案」進行捐款，用戶可選擇已綁定的中國信託商業銀行、聯邦銀行、富邦銀行及台新銀行的信用卡、簽帳金融卡進行捐款，也可選用LINE POINTS點數支付完成捐款。

●四大超商機台：點選「0403花蓮震災募款專案」，並依指示輸入資訊與捐款金額，列印繳款單後，至櫃檯繳費即可完成捐款。

0403花蓮大地震 募款 捐款

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