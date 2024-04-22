花蓮震災款已募得近11.4億 新增遺屬生活補助項目

為確保罹難者家屬不會因意外而導致生活中斷，「0403花蓮震災募款專案」增加遺屬生活補助項目。本報資料照片。示意圖，花蓮消防局提供

0403花蓮大地震已過19天，衛福部所轄公設財團法人賑災基金會4日開辦「0403花蓮震災募款專案」，截至今天上午共募得近11.4億，款項除提高死亡、失蹤賑助為60萬外，為確保罹難者家屬不會因意外而導致生活中斷，增加遺屬生活補助項目，依亡者有無扶養親屬，一次補助6萬至15萬不等，有扶養親屬者，得視家戶經濟情形予以延長。

賑災基金會辦理本次花蓮地震賑助，除提高死亡、失蹤賑助為60萬外，為確保罹難者家屬不會因意外而導致生活中斷，增加遺屬生活補助項目，分為兩類，「亡者有扶養親屬者」，補助每戶生活費2.5萬，為期6個月，一次給付，得視家戶經濟情形予以延長；「亡者無扶養親屬者」，補助每戶生活費1萬，為期6個月，一次給付。

另因災傷病導致住院3天以上（含3天）者，給予專案醫療補助每人5萬元，用以支付醫療、看護、相關醫療照顧用品等費用。受災民眾如符合上述兩類條件，請向各地方政府社政機關洽詢，再由機關檢具相關文件向本會申請賑助。

賑災基金會統計，截至今天上午8時，收到愛心款項合計11億3726萬6935元，總捐贈筆數為17萬1700筆。分項為臺灣土地銀行帳戶9億3662萬6282元、挖貝集資平台專案5557萬3473；LINE Pay愛心捐款1億1545萬4600元；四大超商（4月22日07:00更新）2961萬2580元。

各大捐款管道訊息如下：