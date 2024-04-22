台中法官網路辦「愛恨法官」票選...寫千字留言回質疑

血汗司法 日前才有法官墜樓身亡、暈倒辦公室內沒了呼吸心跳，再傳出苗栗地院書記官陳政伸二月病逝，疑生前工作壓力太大，凸顯血汗司法現象。記者林伯東／攝影

台中地院法官蕭一弘在臉書社團「靠北書記官」，發起「最喜歡／討厭合作的法官」票選，引發外界質疑表單問卷設計的不細膩，造成另一次的網路霸凌與獵巫，記者雖然透過管道向蕭探詢受訪意願，蕭婉拒受訪，不過蕭仍在昨天晚間，在網路發布多則留言，內容近3000字，回覆網友的質疑，承認自己是「問卷菜鳥」，但強調「調查不完美，但當下，我已決定這樣做，我用全名負責」。

台中地院法官蕭一弘在臉書「靠北書記官」發起的「最喜歡／討厭合作的法官」票選，引發法界雜音，批評此舉恐造成「對立」、「獵巫」、「霸凌」，蕭雖婉拒媒體採訪，但昨天晚間仍在該社團連續發布多則留言，回覆網友質疑。

節錄部分蕭一弘在臉書社團留言，她提到因只有一個肉身，所以設定30分鐘的時間，選擇性的回覆網友的留言，無法一一回覆，她坦言，表單沒有基本過濾填寫人身分的方式，也沒有任何事實查核機制，縱使邀請每一位填單人都主動提供真實姓名、任職法院給她查證，她也無從得知填單人曾經合作過的法官與期間，「無從比對」。

網友質疑蕭此舉也可能讓司法院高層要謝罪負責的行政責任，可以藉由推給個別法官來開脫，蕭一弘則寫到，她本意「沒有要誰負起責任」，是不是因此，助長誰「推卸」、「轉嫁」了行政責任給誰？她無法預料。

蕭一弘回覆，她知道自己是「問卷菜鳥」，提出表單的時就知道，任何行動都不可能完美，「我知道我不完美，我的提議也不完美，這個調查也不完美，但當下，我已經決定這樣做，我也用我的全名負責」。

蕭一弘提及，願意對調查負責，將等到5月20日，若看了結果，發現明顯失真，她會坦白承認調查失敗，「任何事情，請針對我一個人來就好」，她價值觀很清楚，主管周末下班後，交派工作給部屬就是一件「不正確」的事情，但諷刺的是，因她個人行為，導致她配偶需在假日接到主管電話而吃不下午餐。