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拒馬2樓丟1樓 3少年各罰3千

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

洪姓、謝姓、李姓少年深夜赴高雄市文化中心，拆卸拒馬搬到二樓丟到一樓，還錄影上傳網路，被警方查獲稱為了好玩。高雄地方法院高雄簡易庭審理，拒馬質地堅硬，從高處往下丟擲，足以對生命構成威脅，無法排除有其他人會經過該處，依社會秩序維護法各裁罰三人三千元。

警方調查，洪姓、謝姓、李姓少年今年二月廿五日前往高雄文化中心，凌晨一點多從地下室拆卸多組拒馬，搬上二樓丟到一樓，吳姓少年持手機將過程錄影上傳ＩＧ，影片在網路快速轉傳。

因拒馬是鐵製品，恐砸傷行經民眾，苓雅警分局發現網路影片，調閱監視器畫面追查，通知四名少年到案，洪、謝、李稱為了好玩，被依社會秩序維護法函送。

高雄簡易庭審理時，洪、謝、李均坦承丟擲拒馬。法官認為，鐵製拒馬質地堅硬，若自高處往下丟擲，已足以對人的生命、身體、安全、財產構成威脅。

法官審酌，高雄文化中心是公眾場所，雖案發為凌晨一點多，仍無法排除有人會路過該地點，若有行人經過，必因此受驚嚇或肇致意外，應依法論處，各處三人三千元罰鍰。

拒馬 網路

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