不滿家犬亂大便遭檢舉 龍潭男持番刀砍鄰居法官判囚

家住桃園龍潭區中正路巷弄內的劉姓男子，前年9月14日下午，因家犬隨地亂便又不清遭檢舉，環保稽查員到場勸導並開單，劉竟持番刀一路追砍舉報的岳姓鄰居多達20餘刀，連刀刃都砍彎，遭檢方依殺人未遂罪起訴；桃園地院合議庭審理後，變更起訴法條，改依傷害罪嫌將劉男判處有期徒刑1年，本案可上訴。

起訴指出，60歲劉姓男子因家犬隨意排便問題與岳姓男鄰居發生糾紛，岳依法向環保單位申請稽查，案發當天下午1點45分熊、曾2稽查員到場稽查，向劉勸導無效後依法開立罰單，劉因而心生不滿，當午2點9分稽查員前腳剛走，趁岳男無防備之際，立刻持刀朝岳揮砍，並持刀追逐，連續對岳男揮刀攻擊，導致岳的左臉、右小腿、左右肘、左背、左右膝、左大小腿分別有長達2至15公分長的撕裂傷。龍潭警方據報，到場將自己也受傷的劉男逮捕。

法官審酌，被告劉男與告訴人岳男本為相識的鄰居，僅因家犬便溺偶然細故，經岳男合法行使權利，向環境清潔稽查人員請求到場處理，劉竟因此心生不滿，未能控制自己情緒，在供公眾往來道路上持番刀朝岳追砍，揮刀次數至少20餘次，犯罪手段殘暴，致岳身體多處傷勢非輕的撕裂傷。

法官指出，岳男臉部傷口位置緊鄰左眼，幸未危及重要器官及生命，經送醫救治後已康復，然仍對岳的心理造成難以彌補創傷，考量前述被告劉男與告訴人岳男間的關係、被告犯罪動機與目的、手段、造成損害程度，兼衡被告之前無前科紀錄及犯後坦承犯行，有意賠償，惟因金額落差甚大而未能調解成立，迄未獲諒解等情狀，量處適當之刑，以資懲儆。