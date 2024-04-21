苗栗書記官疑過勞死 台東地院前院長「曾考上半年即離職」

士林地院法官李昭然意外身亡，外界關注司法過勞議題，台中地院法官蕭一弘昨晚向臉書社團「靠北書記官」傳訊，有書記官疑過勞病逝，貼文表單讓書記官票選「喜歡／討厭法官」，引發議論，台東地院前院長唐光義說，在他30年法官職涯前，曾當過半年的書記官，箇中甘苦，最能體會，甚至擔任書記官時，也頗感「力有未逮」。

唐光義有30年的法官經歷，曾任台東地院院長，近年退休後轉任律師，在中部地區執業，唐光義近日也觀察到司法界對於工作負荷的討論。他說，外界可能不知道，雖然他有30年的法官職涯，但在考上法官之前，他是先考上書記官，才任職半年就覺得力不從心。

唐光義說，書記官跟那一位法官開庭，決定了工作量及開庭時心理壓力的程度，如果跟到「有同理心」的法官，尤其會複誦重點內容，將會大幅減低工作上的負擔，不論是心理壓力或是庭後整理的工作量。

唐光義舉例，書記官最大的壓力源是開庭時，被告、律師、檢察官、證人以及法官的庭詢內容，當書記官繕打速度未能符合法官的要求，常會引來法官的各類催促，例如「嘆氣」、「不是這樣記」「直指書記官打字很慢」，抑或是不管書記官是否已繕打完畢，持續庭詢，也會讓書記官倍感壓力，若再加上每周約3次、每次約3小時以上的開庭，確實容易悶出病來。

唐光義說，有的書記官擔心因繕打太慢，而影響到後續法官開庭進度，有些會先以「數位錄音」方式，簡要紀錄庭上的審理內容，之後再加班繕打筆錄，但因需要反覆聽錄音後繕打，恐需再花費3倍以上時間處理。

唐光義表示，出庭者的語速都不同，人力繕打有極限，不過如今科技發達，已有相關語音轉文字準確度極高的軟體可使用，司法院應該儘速推出語音輸入，除減輕書記官的負擔之外，也能增加開庭效率。