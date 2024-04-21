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法官發起投票選最愛、最恨法官...法界有雜音「反感」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

外界關心司法過勞問題，有台中地院法官發起票選，引發外界議論。圖／本報資料照
外界關心司法過勞問題，有台中地院法官發起票選，引發外界議論。圖／本報資料照
士林地院法官李昭然身亡，外界關心司法過勞議題，台中地院法官蕭一弘傳訊臉書「靠北書記官」社團，提及有書記官疑因過勞病逝，還開放社團做「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」的表單統計，指明會將結果送司法院，不過法界對此作法評價不一，甚至「有反感」，有法官認為，應從制度面改善司法人員的工作環境，而非「獵巫、搞對立」。

台中地院法官蕭一弘20日傳訊給臉書社團「靠北書記官」，提及某地院書記官（經查證為苗栗地院）疑因配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、三次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，蕭還提起「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」的表單統計，統計至5月20日午夜12時，結果送交司法院。

因貼文引發媒體報導後，引來各界議論，記者今探詢法官蕭一弘的受訪意願，蕭則婉拒受訪。

有台中地院法官私下反映，認為由書記官選喜歡、討厭的法官，方式「並不允當」，更會增加法官與書記官的對立，對於解決問題沒有幫助，只是在「獵巫」、「搞對立」。

有法官認為，不論是法官或是書記官等司法從業人員，其職場上面對到的過勞問題，需要從制度面去改善，讓每一個書記官、法官有客觀的規則去依循，而非「好運得時鐘、壞運得龍眼」，粗略的在網路上發起票選、簡述愛恨理由，無助於解決問題，也恐怕會加深外界對於法官、書記官的誤會。

有法官也說，對於此作法「反感」，該問卷沒有任何刪選機制，問題也沒有經過細膩設計，任何一個人都可以上網填寫，有可能會淪為當事人或者有意者報復的工具。

臉書「靠北書記官」20日貼文，接獲台中地方法院法官蕭一弘傳訊，某法院書記官，疑配屬工作壓力過大的法官，過度勞累，發作蕁麻疹、三次發燒住院，敗血症併肝腎衰竭過世，後來查出是苗栗地院的書記官，蕭在貼文開放填寫「書記官最喜歡/最討厭合作的法官」表單，述明統計結果將交司法院、粉專公布結果。

司法院 書記官

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