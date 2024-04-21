台有37名待決死囚…死刑釋憲案 憲法法庭23日言詞辯論

目前台灣共有37名定讞待決死囚，37人全數聲請此次法規範憲法審查。示意圖。 圖／canva 由37名待決死囚提出的死刑釋憲案，憲法法庭訂於23日上午10時開庭言詞辯論，死囚訴訟代理人、法務部等將到庭陳述意見、交互詰問，並邀請專家學者表達看法，討論死刑是否違憲等爭點。

目前台灣共有37名定讞待決死囚，37人全數聲請此次法規範憲法審查，主張死刑有違憲法保障的生存權、比例原則、平等原則；關係機關法務部預計將由檢察司長郭永發領軍出庭辯論。

此外，憲法法庭15名大法官中，蔡烱燉曾審理死囚王鴻偉案、蔡彩貞曾參與死囚王柏英案、尤伯祥曾任死囚邱和順辯護人，3人均迴避，本案審理大法官共12人。

根據憲法法庭規劃，死刑釋憲案將於23日上午10時開庭，先由聲請人方訴訟代理人、法務部代表開場陳述，隨後安排專家學者、鑑定機關及團體代表陳述意見。接著進行交互詰問，由聲請人方詢問法務部、專家學者、鑑定機關及團體等，接著由法務部詢問聲請人、專家學者、鑑定機關及團體。

下午2時30分開始進行大法官詢答90分鐘，最後由聲請人、法務部各進行15分鐘的結辯。

憲法法庭已公告兩造爭點題綱，包括「作為法定刑之一種的死刑是否違憲」，死刑除剝奪生命權，是否另干預其他憲法上權利，如免於酷刑之權利、人性尊嚴等。

爭點還包括，死刑制度追求的目的有哪些、是否皆合憲；以死刑作為達成上述目的的手段，造成剝奪人民憲法上權利的效果，是否為憲法所許；如果認為死刑違憲，有何足以取代死刑的其他刑事制裁手段，或應有哪些配套措施。

此外，假設「如果認為死刑制度合憲」，根據憲法，適用的犯罪類型是否有應限縮之處，或僅得適用於哪些犯罪類型。而本件聲請案件終局判決所適用的刑法罪名，包括刑法第226條之1、第271條第1項、第332條第1項、第348條第1項，即強制性交、強制猥褻、強盜、擄人勒贖等故意殺害被害人等罪是否違憲，理由為何。

爭點還包括，在死刑的配套程序方面，在審判過程及判決宣告後，應各有哪些配套程序，才能符合憲法正當程序的要求。

根據憲法訴訟法第26條第2項規定，經言詞辯論的案件，裁判應於言詞辯論終結後3個月內宣示；必要時，得延長2個月。因此，憲法法庭最快將於今年7月下旬對死刑釋憲案做出判決。