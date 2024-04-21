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這樣也能玩？高雄3屁孩拆文化中心拒馬 從2樓往1樓丟

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市文化中心。本報資料照片
高雄市文化中心。本報資料照片
高雄洪姓、謝姓、李姓少年今年2月25日凌晨1時許，將文化中心地下室的拒馬拆卸後，搬到2樓往1樓丟擲，過程中另名吳姓少年全程拍攝，畫面上傳IG後屁孩行徑在網路流傳，警方獲報後循線查獲4人到案，並依社維法送辦，法院審理後，洪、謝、李各裁罰3000元。可抗告。

今年2月底，網路流傳3名少年丟擲鐵製拒馬影片，高雄市苓雅分局獲報後，循線查緝洪姓、謝姓、李姓少年到案，所幸3名少年是在半夜丟擲拒馬，未造成民眾傷亡。

警方調查，今年2月25日凌晨1時許，洪姓少年等人因好玩，先跑到文化中心地下室，將拒馬拆除後，搬到文化中心二樓，再由洪將拒馬從2樓往1樓丟擲，整個過程都被另名吳姓少年全程拍下，放上IG分享。

因吳男拍下的畫面成為鐵證，高雄簡易庭審理時，洪、謝、李等人均坦承丟擲拒馬，法官認為，鐵製拒馬質地堅硬，若自高處往下丟擲，已足以對人之生命、身體、安全及財產構成威脅。

法官認為，高雄市文化中心即公眾場所，雖案發為凌晨1時許，仍無法排除有其他人會路過該地點，若有其他行人適時經過，必因此受到驚嚇或肇致意外，應依法論處，依社會秩序維護法「共同投擲有殺傷力之物品而有危害他人身體或財物之虞」，各處3000元罰鍰。

拒馬 網路 高雄市

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