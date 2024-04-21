不滿倒垃圾被阻擋…翁動手推擠拉扯清潔隊員挨告 判拘役30日
新北市張姓男子於去年10月中不滿提著大袋垃圾丟進垃圾車車斗時被阻擋，涉動手推擠拉扯清潔隊員挨告，新北地院日前依妨害公務執行罪，判處張男判拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，可上訴。
判決指出，新北市74歲張姓男子於去年10月20日下午1時許，提著大袋垃圾在中和區忠孝街11巷口等候垃圾車，新北市環保局中和區清潔隊員簡姓隊員執行垃圾清運時，因見張男傾倒量較大，告知張男待晚間垃圾清運時段再行傾倒，但張男對簡男制止不予理會仍執意將垃圾丟進垃圾車後車斗。
雙方當場起口角爭執，張男還徒手拉扯簡男及其所穿的反光背心，轄區中和警方接獲熱心民眾報案趕到現場時，雙方已無爭執情事，但簡男不滿執行公務遭對方動粗，隔天到派出所報案提告。
新北地院法官考量張男事後坦承犯行，態度尚佳，且經調解，簡男也願意原諒張男，日前妨害公務執行罪，判處張男判拘役30日，得易科罰金3萬元，緩刑2年，仍可上訴。
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