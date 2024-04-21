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邱和順案／死刑定讞遲未伏法 陸正父斥「政府無能腐敗」

聯合報／ 記者張裕珍／新竹報導

2014年律師顧立雄（右二）到最高法院檢察署為死刑犯邱和順提非常上訴訟。 聯合報資料照片 記者林澔一／攝影
2014年律師顧立雄（右二）到最高法院檢察署為死刑犯邱和順提非常上訴訟。 聯合報資料照片 記者林澔一／攝影

陸正高齡八十二歲的父親陸晉德獲悉邱和順未來有機會獲再審，他哀痛抗議強調邱死刑定讞早該伏法，政府拖延案件是在懲罰被害人家屬、拯救罪犯，「陸正是我一輩子最大傷痛，我承受得了這傷痛，但受不了政府的無能與腐敗」。

一九八七年新竹男童陸正被綁架，家屬交付贖款後，陸正仍遭殺害棄屍，警方逮捕主謀邱和順等人，原本邱認罪甚至向家屬道歉，但之後翻供表示遭刑求，歷經十一次更審仍判死刑，是全台關最久的死刑犯。

對於高檢署開會研議邱和順案有提出「新事實新證據」可望開啟再審，陸晉德直言，檢察機關應遵守刑事訴訟法，「判了死刑就應該盡速執行」，但法律人卻漠視法律。

陸晉德更點名，邱和順辯護律師尤伯祥、顧立雄「沒有是非黑白」，案件已歷經過審判，罪犯也曾向他道歉、下跪過，事證明確，尤柏祥無論在證據、真理還是情理法都輸給他，律師們卻依舊在幫助罪犯。

「為何讓主張廢死的人去當大法官，這樣的政府讓人失望。」陸晉德痛斥，蔡英文還提名主張廢死的尤伯祥當大法官，就是要運用政治手腕來推動廢死，台灣有百分之八十七的民意反對廢死，蔡英文的手段難道不是獨裁嗎？

本月廿三日憲法法庭將就死刑是否違憲行辯論，邱和順也是辯論名單之一。陸晉德認為，「根系已經腐爛了」，找了主張廢死者當大法官，辯論只是在鬼扯，就像小偷已將錢放到自己口袋裡，卻要求公開辯論「錢是誰的？」天底下有這樣的公平正義嗎？

「我對這樣的政府已經絕望，還能期待什麼？」陸晉德說，賴清德將於五月上任，但他對政府不抱期待，就像「期待陸正死而復生嗎？」他還提及曾擔任邱和順辯護律師的顧立雄憑什麼當國防部長，如何保護國民安全？

陸晉德強調，邱和順在死刑定讞時就該伏法。他回憶第一次見到邱和順問了對方，「為何給了錢，還要殺我小孩」，邱在眾目睽睽之下回應「希望法官判我判重一點」，這些都是不爭事實，但案件拖延至今，「政府是在懲罰我、拯救綁匪」，公理正義何在？

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