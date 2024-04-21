邱和順案／所有疑點已交代 法官：確信才判死

死囚邱和順（中左）被認定是男童陸正撕票案主謀，遭關押長達卅六年。 聯合報資料照片 記者陳易辰／攝影

一九八七年男童陸正遭綁架，同年女保險業務員柯洪玉蘭也被分屍，邱和順被控為主嫌，從一審至更十一審都判死刑，最高法院二○一一年駁回邱上訴定讞。邱除多次提再審、釋憲，前檢察總長顏大和也提過非常上訴，皆遭駁。民間團體試圖替邱平反，承審法官表示，所有的疑點已在判決中交代，沒有確信不會判死。

邱和順與女友吳淑貞等九人被指缺錢花用，鎖定九歲男童陸正為綁架目標，陸正肚子被刺兩刀，屍體被裝進袋子裡，載至崎頂海邊丟棄，歹徒再向家屬勒贖一百萬元得逞。

從警方偵辦開始，相關被告證詞就兜不攏，如陸正棄屍地點，有人稱是在頭前溪橋「下面一點」，有人則說連同衣物丟棄在新竹縣寶山鄉的後山，差異相當大。因比對困難，證據稍有瑕疵就易招致批評，民間司改會認為，邱和順是被虛構情節而判死刑。

監察院曾提案糾正十名警員和兩名檢察官「強暴脅迫」、「草率結案」，有四名警察被依妨害自由、偽證罪判有罪，更讓民團認為邱和順是在刑求逼供下自白。

不過，高等法院更十一審勘驗邱和順一九八八年十月九日、十日、十六日筆錄，未發現有刑求之事，也無證據證明有違背當時法令取供情事，就算有部分錄音不完整或記載些微不符，也沒證據顯示邱是在沒讀筆錄的情況下簽名，邱在檢方偵查時，也沒說被警察刑求，自白有證據能力。

當時邱和順的律師團包括現任大法官尤伯祥、國家安全會議秘書長，他們主張十項疑點，包括贖款信封與字條上的指紋與邱不符、勒贖電話怎無邱的聲音、租車時間與陸正失蹤時間不吻合、邱為何隨機犯案等，要求判無罪。

更十一審認為，邱和順在樹林頭派出所警詢時承認參與綁架，並說因陸正喊叫，他摀住陸正口鼻後失手掐昏小孩，見陸正沒動靜，便在青草湖附近用藍波刀刺肚子兩刀。邱稱叫共犯鄧運振棄屍但沒交代地點，綁架陸正後二十幾分鐘打第一通電話勒索，分得四十萬贖款。

因邱和順對案件描述甚詳，且要求主任檢察官單獨訊問時，又隨意翻供柯洪玉蘭案，更一審認為他沒受到任何威脅、刑求。合議庭認為，邱因強向柯洪玉蘭索錢不果就殺人肢解，綁架陸正因反抗就捅刀，視人命如草芥，且陸正遺骸至今無法尋獲，若非共犯羅濟勳良心未泯、鄧運振心防洞開，冤案永無見青天之日，依二個殺人罪判死刑。

承審法官回憶，新竹一九八九年發生「古井男童案」，律師卻說那可能是陸正的屍體，陸正的母親氣得罵「這些人都沒有人性」。法官認為不能為了幫人脫罪，就用上各種手段來挑剔瑕疵、顛倒黑白。

最高法院二○一七年七月駁回檢察總長提的非常上訴，明白指出邱和順四次聲請再審、分成五案處理，都被駁回，爭執點單純就是事實認定，非常上訴也是想要推翻原判決所確認的事實，不符合非常上訴制度主要在於統一法律適用的設計宗旨。此後，邱改向大法官聲請釋憲，但也沒被受理，直至聲請死刑法規範憲法審查才獲併案審理。