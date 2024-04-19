國民法官新制上路滿一年 司改會今指3點有待精進

國民法官新制去年元月上路，彰化地區6件國民法官案件起訴，兩件審結，一件裁定不行法官番判，3件進行中。今彰化地方法院舉辦辯護人場次的分享會；民間司法改革基金會董事長黃旭田說，應思考如何給辯論人更大空間發揮專業，對此司改會將觀察和觀看這個制度是否讓社會更接受。

彰化地院邀請法官學院院長張升星、全國律師聯合會理事長尤美女、法扶彰化分會長陳忠儀、學者、彰化地檢署檢察官、各縣市律師公會幹部和律師代表50多人，到彰化地院大樓參加分享會，成功大學法律系教授陳運財專題演講「新制會改變什麼」，接著與彰化地方法院院長陳毓秀共同主持新制審判經驗分享與交流。

東道主陳毓秀列舉國民法官新制具有促使重大型案採證細緻化等4個優點，院、檢、辯三方各自透過準備等實務操作的過程，能力增長而更加優秀。陳升星提到社會正討論廢死，他以交響樂和搖滾樂作比喻，二者沒對錯且可以討論。尤美女強調，國民法官新制的核心價值是以人為本，社會大眾在新制看到願景和價值。