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國民法官新制上路滿一年 司改會今指3點有待精進

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

國民法官新制去年元月上路，彰化地區6件國民法官案件起訴，兩件審結，一件裁定不行法官番判，3件進行中。今彰化地方法院舉辦辯護人場次的分享會；民間司法改革基金會董事長黃旭田說，應思考如何給辯論人更大空間發揮專業，對此司改會將觀察和觀看這個制度是否讓社會更接受。

彰化地院邀請法官學院院長張升星、全國律師聯合會理事長尤美女、法扶彰化分會長陳忠儀、學者、彰化地檢署檢察官、各縣市律師公會幹部和律師代表50多人，到彰化地院大樓參加分享會，成功大學法律系教授陳運財專題演講「新制會改變什麼」，接著與彰化地方法院院長陳毓秀共同主持新制審判經驗分享與交流。

東道主陳毓秀列舉國民法官新制具有促使重大型案採證細緻化等4個優點，院、檢、辯三方各自透過準備等實務操作的過程，能力增長而更加優秀。陳升星提到社會正討論廢死，他以交響樂和搖滾樂作比喻，二者沒對錯且可以討論。尤美女強調，國民法官新制的核心價值是以人為本，社會大眾在新制看到願景和價值。

黃旭田指出，一般國民擔任國民法官的意願不高、女性擔任比率不高、身障團體希望多參與；此外，律師參與後體會箇中辛苦也沒熱烈意願，政府應鼓勵國民、女性參與意願，提高身障者參與人數，並思考如何給律師更大空間發揮專業。彰化地院隨後答覆，已到48家上市櫃公司宣導和爭取資方給勞工公假擔任國民法官，也積極檢視身障設施、建構友善環境鼓勵民眾擔任國民法官。

彰化地方法院舉辦辯護人場次的分享會，院檢人員和各縣市律師公會幹部列席。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院舉辦辯護人場次的分享會，院檢人員和各縣市律師公會幹部列席。記者簡慧珍／攝影
彰化律師公會副秘書長蔡孟翰分享擔任國民法官辯護人的經驗。記者簡慧珍／攝影
彰化律師公會副秘書長蔡孟翰分享擔任國民法官辯護人的經驗。記者簡慧珍／攝影

國民法官 彰化 律師

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