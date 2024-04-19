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台中「老公」金援攏係假！女網友險淪為人頭帳戶
台中市一名5旬女網友談起網戀，因被貸款壓的喘不過氣，日前向男網友「老公」借款40萬元，沒想到對方阿莎力答應，結果女網友到台中銀行龍井分行苦等半天，卻未見錢入帳，且「老公」也再無音訊，經警方查證，才發現是騙局一場，還差點成了人頭帳戶。
台中市警察局烏日分局犁份派出所日前獲報，有一女子到台中銀行龍井分行提款，但等很久，帳戶卻無任何款項，相當怪異，需員警到場協助。
警員廖韻晴、林佳慧到場後，經耐心勸說，這名女子才透漏，她一個月前收到一名男網友主動私訊加好友，後來談起網戀，互稱「老公、老婆」，她為了償還貸款，向「老公」借40萬元，「老公」立馬同意，要求她先向銀行客服申辦儲值帳戶方便匯款，她開通帳戶後，在銀行苦等半天，遲遲不見錢入帳。
員警查看賴女的通訊內容，研判是遭「假交友」手法詐騙，並提出其他詐騙案例向賴女說明類似詐騙手法，她才大夢初醒，沒想到竟是一場騙局。賴女感謝員警與行員說明及查證。
烏日警分局說，網路交友暗藏可能損及人身及財物安全的陷阱，切勿提供自身帳戶供他人使用，避免成為詐欺集團所使用之人頭帳戶，若帳戶遭警示將會對生活造成嚴重影響。民眾若有借款需求，務必「只」透過合法的管道借錢，透過銀行就是較為安全的借款方式。如有任何疑問也歡迎撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢。
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