聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南律師捲入佃西重畫案外案被訴 證據不足獲判無罪
台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重畫案業者提議買賣抵費地為由，索賄1300萬被訴，而高辯護律師郭晏甫於閱卷時，涉以手機翻拍其偵訊筆錄傳給高妻也被依洩密罪嫌起訴。台南地院認郭晏甫雖是故意傳送單張筆錄截圖，但無法認定其屬於不得提供秘密範圍，下午獲判無罪。
檢察官起訴，郭晏甫身為律師，去年7月13日下午5時許將翻拍另案被告高進見同年月6日偵訊筆錄的照片，以手機畫面截圖後，將該截圖照片以LINE傳送給高妻觀看，而將檢察官尚在偵查中案件應秘密偵查內容洩漏，認郭涉犯非公務員洩漏國防以外之秘密消息罪嫌。
台南地院指出，檢察官訊問時檢視高妻手機過程，經當庭勘驗訊問光碟，手機是基於高妻同意交付，過程並未違反刑事訴訟法相關搜索規定。且依郭晏甫說法及相關資料，可以認定他確實是故意傳送交付本案筆錄截圖。
台南地院認為，高妻委任郭晏甫擔任先生的辯護人，郭是高妻受任人，有報告委任事項義務。郭為維護高的辯護權及防禦權等合法權益，在執行職務必要範圍，依刑事訴訟法相關規定，可揭露
一定範圍偵查中的資料。且依郭提供內容，無法認定其提供本案筆錄截圖，屬於不得提供秘密範圍。
台南地院表示，郭晏甫雖是故意傳送本案單張筆錄截圖，但依嚴格證明法則，無法認他所為與非公務員洩漏國防以外之秘密消息罪構成要件相符，應為無罪諭知。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言