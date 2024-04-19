台南律師捲入佃西重畫案外案被訴 證據不足獲判無罪

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重畫案業者提議買賣抵費地為由，索賄1300萬被訴，而高辯護律師郭晏甫於閱卷時，涉以手機翻拍其偵訊筆錄傳給高妻也被依洩密罪嫌起訴。台南地院認郭晏甫雖是故意傳送單張筆錄截圖，但無法認定其屬於不得提供秘密範圍，下午獲判無罪。

檢察官起訴，郭晏甫身為律師，去年7月13日下午5時許將翻拍另案被告高進見同年月6日偵訊筆錄的照片，以手機畫面截圖後，將該截圖照片以LINE傳送給高妻觀看，而將檢察官尚在偵查中案件應秘密偵查內容洩漏，認郭涉犯非公務員洩漏國防以外之秘密消息罪嫌。

台南地院指出，檢察官訊問時檢視高妻手機過程，經當庭勘驗訊問光碟，手機是基於高妻同意交付，過程並未違反刑事訴訟法相關搜索規定。且依郭晏甫說法及相關資料，可以認定他確實是故意傳送交付本案筆錄截圖。

台南地院認為，高妻委任郭晏甫擔任先生的辯護人，郭是高妻受任人，有報告委任事項義務。郭為維護高的辯護權及防禦權等合法權益，在執行職務必要範圍，依刑事訴訟法相關規定，可揭露

一定範圍偵查中的資料。且依郭提供內容，無法認定其提供本案筆錄截圖，屬於不得提供秘密範圍。