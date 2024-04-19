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不滿逾時未退房竟叫警察來 桃園女怒點衛生紙縱火燒旅館
桃園李姓女子去年8月初入住中壢區某商務旅館，原訂父親節當天上午11點退房卻逾時，為此與旅館服務人員起爭執，又不滿旅館通報警方到場處理，竟憤而在房內以衛生紙澆淋精油後點火差點釀災，幸好員警及時入內踩熄火勢，桃園地檢署偵結，將她依公共危險罪的放火燒毀他人所有物罪嫌起訴。
起訴事實指出，32歲李女去年8月6日到中壢區中美路某商務旅館投宿，預定2天後的8日上午11點要退房，由於李女入住後，疑因工作等問題困擾，造成她幾乎2天未好好入睡，甚至得借助藥物助眠，當旅館人員於8日當天提醒她是否辦理退房時，李女因一時情緒不穩爆發口角爭執。
據悉，李女對於退房通知仍不予理會，旅館人員因此在當天下午4點打電話請警方到場處理，沒想到李女見旅館業者叫來警察，讓她的情緒更加失控，當場氣得在房門旁，將衛生紙澆淋隨身攜帶的精油然後點火，詎料，火勢突然轟地劇烈燃燒，嚇得她急得拿浴巾想打火卻釀災，將旅館房間門一角燃燒燻黑。
檢警調查時，李女均坦承犯案並認罪；檢察官認為，李女的行為已觸犯放火燒毀他人所有物罪嫌，依法將她提起公訴。
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