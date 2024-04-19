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12點獻白花齊追悼 法官協會理事長：過勞司法無法提供良善服務

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中華民國法官協會在今天中午發起「白花運動」，追悼死亡的士林地院法官李昭然，12點一到，各級法院許多法官都到門口獻上一束白花表達追思。協會理事長沈方維表示，過勞的司法，無法提供良善司法服務，這與過勞的醫護，無法提供良善醫療服務的情形是一樣的。

沈方維表示，這次的活動主要是要對一位認真負責、優秀敬業的法官同仁的不幸離世，表達不捨及追思之意，希望李法官一路好走。同時也希望他的家人至親能夠節哀順變，早日撫平傷痛，回歸日常。

沈說，法官群體及其他司法人員，因為李昭然事件或多或少也受到衝擊而產生集體創傷，法官協會建議各地法官及同仁，藉由在不同地點，但在相同時間一起共同追思，除了可以有機會表達致哀之意以外，也或許可以因此獲得部分的心靈撫慰。

至於法官群體的過勞訴求，沈表示協會將廣泛蒐集各方意見，充分討論後，適時向司法院提出。

今天中午12點一到，各級法院也都有獻花活動，許多法官神色哀戚，佇足在現場良久。

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為追念離世的士林地院法官李昭然，法官協會在今天中午發起「白花運動」，中午12點一到，多法官都到所屬法院門口獻上白花致意。圖為台灣高等法院現場。圖／讀者提供
為追念離世的士林地院法官李昭然，法官協會在今天中午發起「白花運動」，中午12點一到，多法官都到所屬法院門口獻上白花致意。圖為台灣高等法院現場。圖／讀者提供
中華民國法官協會理事長沈方維表示，過勞的司法，無法提供良善司法服務，這與過勞的醫護，無法提供良善醫療服務的情形是一樣的。記者王宏舜／攝影
中華民國法官協會理事長沈方維表示，過勞的司法，無法提供良善司法服務，這與過勞的醫護，無法提供良善醫療服務的情形是一樣的。記者王宏舜／攝影
為追念離世的士林地院法官李昭然，法官協會在今天中午發起「白花運動」，中午12點一到，多法官都到所屬法院門口獻上白花致意。圖為最高法院現場。記者王宏舜／攝影
為追念離世的士林地院法官李昭然，法官協會在今天中午發起「白花運動」，中午12點一到，多法官都到所屬法院門口獻上白花致意。圖為最高法院現場。記者王宏舜／攝影

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