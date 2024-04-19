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公然侮辱是否除罪 憲法法庭26日宣示判決

中央社／ 台北19日電

媒體人馮光遠、作家張大春等涉及刑法公然侮辱罪遭判刑，他們認為公然侮辱罪侵害憲法保障的言論自由，聲請釋憲。憲法法庭今天公告，公然侮辱案將於4月26日下午3時宣示判決。

刑法第309條第1項規定，公然侮辱人者，處拘役或9000元以下罰金。第2項規定，以強暴犯前項之罪者，處1年以下有期徒刑、拘役或1萬5000元以下罰金。

馮光遠發表公開言論，分別被前文建會主委盛治仁、前國安會秘書長金溥聰提起刑事自訴，法院依公然侮辱罪判處有罪確定；張大春也因評論已故媒體人劉駿耀，被法院判處有罪確定。

馮、張及多名案件當事人、法院刑事庭認為，刑法公然侮辱罪違反憲法言論自由、人身自由、法律明確性原則，更悖離公民與政治權利國際公約等，有違憲之虞，分別聲請釋憲或法規範憲法審查。

憲法法庭於去年12月25日召開言詞辯論庭，今年3月間公告依憲法訴訟法第26條第2項規定，延後宣判，並於今天公告訂於4月26日下午3時於憲法法庭（司法大廈4樓）宣示判決，並開放旁聽與網路直播。

公然侮辱 憲法法庭

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