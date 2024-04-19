「神鬼女會計」A走台北律師公會6098萬 判7年刑定讞

有律師界「神鬼女會計」稱號的台北律師公會前會計李雪琴，利用處理財務機會侵占公款，台北地方法院依業務侵占罪判她4年徒刑。檢察官上訴，台灣高等法院認為她犯案長達8年，一審量刑不相當，改判7年徒刑，沒收5458萬犯罪所得；檢方再上訴，最高法院駁回定讞。

李雪琴從1998年11月10日起至2021年1月13日擔任北律秘書處會計，負責會計帳務及款項存取、撥付等，卻於2013至2020年間自公會主要收入帳戶提領款項後，以未入帳、短存或重複提領等方式，將錢據為己有，再於各年度結帳時修改電腦系統會計分錄，使帳列存款餘額與實際存款餘額接近，接著列印製作年報、提交理監事和年度大會審核。

2020年因台北律師公會改選，新任理監事查帳後揭發李女犯行，公會向檢方提起刑事告訴，檢察官起訴李女。李女在8年間搞鬼，其中2015年她便A走983萬6204元。

李雪琴認罪，加上有提款單、對帳單可佐證，高院認定她犯刑法行使業務登載不實文書罪、業務侵占罪，應依較重的業務侵占罪處斷、分論併罰。

高院認為李雪琴為了掩飾犯行，在各年度結帳時提交登載不實年報，犯行使業務登載不實文書罪，但一審卻沒就此認定，於法不合。而李女犯罪長達8年，各年度侵占金額扣除已返還部分仍達5458萬餘元，一審卻只判應執行4年徒刑，難認罪責相當，高院認為檢察官上訴有理。

李雪琴學有專長，卻沒能克盡職守，反而利用主管律師信任，將業務上經手款項挪供己用，又憑藉會計專長修改相關紀錄掩飾，侵占犯罪長達8年，各年度侵占金額都是數百萬元，高院批她坐享巨額利益，造成台北律師公會重大財產損害，不應輕縱。李女沒有前科、犯後始終認罪，但她除在偵查中返還2020年度侵占的640萬，以及經台北律師公會取得執行名義就她名下財產強制執行外，其他的錢根本沒還，因此撤銷原判決，加重判7年徒刑，並沒收或追徵5458萬7263元。