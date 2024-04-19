持刀殺死酒店小姐還性侵不想讓國民法官審 北院裁定駁回
男子陳冠霖2023年3月持水果刀刺殺酒店小姐致死、性侵得逞，台北地檢署依殺人等罪起訴陳，案件進入國民法官審理程序，陳的律師認為，媒體報導影響審理，聲請不行國民參與審判，北院合議庭裁定駁回，不得抗告。
陳是台北市錦州街酒店常客，愛上酒店張姓女子，張女反應冷淡，陳不滿，2023年3月2日晚間持水果刀到酒店消費，點名張女坐檯，第2天上午7時兩人發生爭執，陳持水果刀刺擊張女7刀，過程中還以手指性侵張女，張女送醫不治。
陳冠霖的律師聲請不行國民參與審判，律師主張說，本案有媒體報導張女死前有被強制性交案情，但檢方起訴僅為強制猥褻，難以期待國民參審公正。
合議庭指出，現今網路資訊傳遞快速，社群媒體與影音平台盛行，如果不是離群索居之人，新聞報導本唾手可得，而故意犯罪因而發生死亡結果的案件，涉及被害者生命權喪失，屬國民高度關心的議題。
裁定表示，本案屬重大刑案，影響社會治安甚鉅，為一般國民生活中可能經歷或聽聞的事，除案發時及起訴時有媒體報導，其後迄今將近1年均無媒體再度報導，應無國民法官法規定難期公正審判的情形。
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