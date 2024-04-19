離婚男攜2子女尋短幸經路過騎士搭救 法官認不宜輕縱判5年4月

鐘姓男子離婚後將10、11歲2子女接回台中住，因經濟不佳而心生厭世，今年1月7日南下台南旅遊後在轎車內尋短，期間子女醒來哭鬧，路過機車騎士聞到燃燒味道上前搭救，他及子女才倖免於難。法官認他成年人故意對兒童犯殺人未遂罪處5年4月。

檢警調查，鐘因經濟狀況不佳而心情低落，致有厭世念頭，原想先帶子女至台南旅遊，並在旅程結束後輕生，但慮及子女將頓失所依，因而萌生帶著子女一起死的念頭。

今年1月7日0時21分許，他在台南某民宿停車場將緊閉車門窗後尋短，但因子女有點醒來，擔心影響民宿生意，他開車離開，路過機車騎士路過聞到燃燒味道，經查看後發現子女哭鬧，3人先行下車，鐘在一旁安撫。

10分鐘後，鐘等人再度上車時，隨即看見有大量濃煙從車內竄出，騎士立即騎車上前敲擊駕駛座車窗，並拉開駕駛座車門，開啟左後方車門，讓1小孩下車。未料，鐘見狀即駕車搭載另名小孩離去，騎士騎車在後追趕，直至東區莊敬與東平路口，發現鐘將車停在該處，即上前勸說安撫鐘，小孩則自行下車，直至警方到場處理。

鐘於於警詢、偵訊及審理時均坦承不諱。律師說，鐘獨自承受婚姻、工作及家庭上壓力，在跟妻子離婚後，將兩名未成年子女接回同住，同住期間也悉心照顧子女，但因他聽聞父母欲變賣房子，擔心其債務尚未償還下，沒有餘裕可以租屋，恐面臨與兩名未成年子女無處安身，所以焦慮症狀越發嚴重而無法控制，一時失慮而犯案。

律師表示，鐘素行良好，倘科以殺人未遂罪法定最低刑5年有期徒刑，顯有情輕法重之憾，另請審酌他事發後即遭羈押，無法與子女面對面表達歉意，說明他當下的心路歷程，請求法官酌減其刑，使他得以陪伴子女成長。

合議庭認為，鐘固然經濟狀況不佳，惟其父母平時會協助照顧2子女，並非已走到窮途末路，況且子女於案發當下，分別已年滿10、11歲，對於外界事務已有自我想法、認知能力，與襁褓中嬰兒或學齡前兒童有異，且經歷本案後，對於其未來成長、發展將造成影響勢必甚鉅。同時，2人於案發後出現逃避、不滿、抗拒的負面情緒，可能對將來生涯與人格發展產生負面不良影響，並無引起一般同情，顯可憫恕之情。

合議庭指出，鐘因家庭經濟困窘，萌生輕生念頭，未慮及2子女為獨立生命個體，竟欲結束自身及2子女性命，絕非可取，不宜輕縱，所幸經路過騎士發現並阻止，幸能即時發覺後報警處理，2子女並未成傷，並考量鐘均坦承犯行，可見悔意，依法量處其刑。

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