影／白花運動...法官李昭然的老師獻祝禱文 王梅英：所信的道已守住

士林地方法院法官李昭然墜樓，法官協會今發動「白花運動」，台北地方法院多名法官在川堂耶誕樹獻上花與卡片；院長王梅英與李昭然有師生情誼，以卡片寫下「安息了，永懷天恩」。

王梅英署名老師梅英，對李昭然寫下「親愛的昭然法官：美好的仗已經打過，當跑的路已經跑盡，所信的道已經守住，安息了，永懷天恩」；王梅英是基督徒，她的祝禱文引自聖經提摩太後書。

這起安靜、沈默的活動也有台北地檢署檢察官參與，許多法官在耶誕樹吊上卡片表示哀悼之意，刑庭、民庭、簡易庭法官都參加。

李昭然不堪工作壓力負荷上周墜樓，享年38歲，中華民國法官協會號召將在事件滿一周的4月19日發起「白花運動」，建議在法院適當地點獻上白色花朵、花束表達思念和祝禱，李的妻子是台北地院法官，機關有多名法官響應。

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