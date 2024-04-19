高雄男超商刺殺前女友 不甩違反保護令！情殺下場曝光

高雄苓雅去年某超商發生駭人聽聞情殺案；余姓男子屢向吳姓女店員求復合遭拒，在違反保護令羈押釋放後，竟持預藏殺魚刀凌晨趁吳女超商備貨時，猛砍吳30多刀直至她掙扎爬至店外，仍不罷手，幸經保全發現喝斥後，才倉皇逃逸，吳險些失了性命；近日，法院依違反保護令、殺人未遂罪，分判余男2月及8年徒刑，可上訴。

據悉，余、吳二人過往曾超商共事，並交往3、4個月，因余曾暴力對待，令吳無法忍受提出分手，之後，余屢求復合，多次跑到吳家及超商糾纏，讓吳不堪其擾，去年6月26日高雄少年及家事法院核發為期兩年的保護令，明令余不得對吳騷擾，並須遠離吳住處和工作場所100米距離。

不過，余不甩法院保護令限制，持續騷擾吳，甚至無視旁人眼光，7月21日逕自在吳工作的超商門口前下跪，因此，余被判刑拘役40天；但余在8月28日獲釋後，9月7日上午，預買殺魚刀置於隨身包內，9月9日凌晨，再次前往吳工作的超商前騷擾，經店內人員報案後，才徒步離去。

判決指出，9月13日凌晨3時20分許，余戴黑色手套、左手持殺魚刀進到超商內，趁著吳補貨毫無防備之際，小跑步持刀衝向吳，朝肢體及左腰行刺數刀，吳雖想逃出店外，吳雖發出驚恐哀嚎聲，余並未罷手，不斷持刀刺向吳的左後腰及左大腿，還拉扯頭髮及手腳攔阻逃脫，吳因而倒坐在店門口報紙架旁，余仍不斷持刀刺向吳。

「放開！」吳不斷大喊，以躺姿試圖向外逃脫， 雖伸手阻止余持刀猛刺，但余力道猛烈，吳不斷發出淒厲叫聲，並大聲疾喊「救命！」、「我好痛！」倒在騎樓下，此時一旁陳姓保全在監視器發現余持殺魚刀兇狠行刺，趕緊找出高爾夫球桿，衝去喝斥余住手，這時余才轉頭停下來，站起身走回超商，取走背包後逃離現場。

案發後，晚間余於麥當勞速食店內落網；對於凌晨於超商內行凶30餘刀，僅承認有傷害犯意，矢口否認有殺人意圖，在羈押期間，余僅承認違反保護令輕罪，甚至持續以寫信方式騷擾因失血過多險些喪命的吳及其家人。

檢方認為，余狠心見吳血流如注，甚至吳哭求停手也不理會，持續朝肢體部位攻擊，卻僅承認「傷害」犯行，明顯是卸責的說辭，余辯護人強說，余出於己意中止猛刺行為，被當時大聲制止余的陳男打臉反駁。

高雄地院合議庭審酌，余與吳本為親密關係的情侶，僅因個人無法面對分手結果，強迫對方面對面溝通，顯然無法理性處理感情，甚至持預買殺魚刀連續行刺，即便吳哭喊放手揮手阻擋，仍凶狠猛刺她，下手情節令人不寒而慄。幸有保全制止，吳當時雖一度沒了心跳，經救治搶回一命，余則是毫髮未傷，僅承認輕罪，企圖卸責。