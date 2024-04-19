涉1日遊賄選 桃園立委落選人被訴

葉堂宇參選立委，涉嫌招待選民一日遊涉賄遭起訴。本報資料照片 桃園市民葉堂宇以無黨籍身分參選第11屆第6選區立委落選，選前涉嫌夥同親友以舉辦一日遊方式，招待142名選民到雙北旅遊，旅遊當天葉還到場拉票，桃園地檢署日前偵結，葉堂宇與出資的楊姓夫婦及孫、曹2女友人等6人被依違反公職人員選舉罷免法起訴。

檢方起訴指出，66歲葉男於去年9月間，與某佛教基金會的楊姓金主及親友議定以「鄉親相愛樂活一日遊」之名，邀集住桃園市第6選區具有投票權人參加。選民無需支付車資及餐費，除有遊覽車專車接送，還包辦午、晚餐，費用全由楊男支付，去年10月15日免費招待到雙北旅遊，葉男並於同月26日指示競選團隊人員在臉書發布訊息。

葉妻同月28日也指示馬祖關懷協會曹姓理事長，2人分別找八德、大溪、復興及中壢12里的第6選區有投票權的選民參加免費旅遊活動，順利邀集142人，由曹女將乘客名單、年籍資料回報葉妻，彙整人數並投保旅遊平險，楊姓金主夫婦共支付租車費、餐費及保險費總價20萬餘元。

旅遊活動當日，當時正在競選的葉堂宇身著競選背心到現場向參加旅遊選民揮手、發送文宣品，競選團隊人員也發放餐盒，擔任遊覽車車掌的孫女也在遊覽車上發表「在此也是祝福葉博士可以高票當選」、「我不知道大家是不是都是支持葉博士的」等語，暗示參加者提供免費旅遊招待的是葉男，並投票給葉之意。

檢調另查出，葉男於龜山區以標籤紙、印模器、美國各大學學歷外封套、空白文憑紙、官方印章等工具，涉嫌偽造張女、吳男的中華人民共和國駐外使領館公證申請表，還偽造署名為Chiang、Xiao的美國哥倫比亞大學學位證書、署名為Cheng、Xiao的美國哈佛大學學位證書等，涉嫌偽造私文書、偽造特種文書等罪。