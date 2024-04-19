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剴剴遭虐死案／「不要讓他吃太多 要處理排泄物」

聯合報／ 記者王聖藜／台北報導

保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
保母劉彩萱。圖／聯合報系資料照片
虐童保母劉彩萱開庭認罪，但稱檢方指控事實有誤，她說沒有拔剴剴的牙與指甲、沒有踹踢只有打腳底板，檢方指她將剴剴放在水桶，其實是放在臉盆，更沒有將剴剴推撞在地板上。

劉彩萱說，她沒有餵食不新鮮食物，早上有給剴剴吃牛奶土司，晚上給他吃麵或飯，「剴剴」生殖器上的傷勢與她無關，她會用口罩綁剴剴，是因為剴剴感冒，用保麗龍弄眼睛是一時找不到冰敷的東西。

劉彩萱承認犯罪，要說「對不起」，這些日子她心譴責很深，耳朵纏繞的都是救護車的鳴笛聲與剴剴做ＣＰＲ的畫面，她一定會配合審判，接受應得的處罰，希望交保探望家人，絕不會逃亡串證。

劉若琳也否認犯罪，辯稱姊姊請她照顧剴剴時間不長，她與姊姊是不同的托育地，沒有打過、綁過剴剴，也不曾幫忙餵食。

劉若琳說，檢方指控她將剴剴放在臉盆，其實那是一個紅色洗澡盆，她當下在洗便當盒，因剴剴在洗澡盆裡向後仰三次，她才去扶他。

劉若琳說，她家的玩具比較多，剴剴來玩時，因天涼幫忙加薄外套，指甲不小心刮到剴剴脖子，從那次起即將指甲剪短，希望法官別再羈押。

檢察官邱舜韶說，劉彩萱偵查庭全部認罪，這次卻否認重要事實。

邱舜韶說，劉彩萱先生是開船的，有資力逃亡，而且女兒在大陸工作，依檢舉人看護工的蒐證，劉彩萱還會與妹妹討論案情，有串證之虞，應該繼續羈押。

邱舜韶說，劉彩萱、劉若琳的家人都住在附近，若不羈會不斷串證。

依劉若琳與姊姊對話紀錄，她參與犯案極深，還與姊姊共同嘲笑剴剴表示「太爽了，繼續讓他站」、「不要讓他吃太多，不然要處理排泄物」、「一天吃一餐就好」，兩人行徑惡劣。

家人 指甲 救護車 檢察官 虐童

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